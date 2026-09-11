Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Русской православной церкви (РПЦ) Георгию Шевкунову, известному как Тихон, который является духовным наставником кремлевского лидера Владимира Путина. По данным СБУ, он поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, оправдывает обстрелы украинских городов и выступает за дальнейшую оккупацию территории нашего государства.

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Об этом сообщили в СБУ. В ведомстве заявили, что собрали доказательную базу о деятельности митрополита РПЦ в интересах страны-агрессора.

Тихона называют одним из идеологов Кремля

Как отметили в ведомстве, Шевкунов является главным духовным наставником Путина и одним из ведущих идеологов кремлевского режима. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он одним из первых поддержал агрессию и призвал оказывать содействие вооруженным формированиям государства-агрессора.

В 2023 году Тихона назначили управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ на территории временно оккупированного украинского полуострова. По данным СБУ, на этой должности он использовал возможности епархии для распространения российской идеологии на оккупированной территории Украины.

Кроме того, митрополит регулярно выступает публично, где, как установило следствие, оправдывает российские обстрелы украинских городов и агитирует за дальнейшую оккупацию всей территории Украины.

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