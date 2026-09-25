ОГП проведет служебное расследование по поводу выезда Кравченко в командировку за границу: по его итогам обещают принять "соответствующие решения"

Офис генерального прокурора выяснит, при каких обстоятельствах бывший генпрокурор Руслан Кравченко выехал в служебную командировку за границу и почему не вернулся. Служебное расследование было назначено 22 сентября по решению исполняющего обязанности генерального прокурора. При наличии оснований обещают принять соответствующие решения.

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Об этом сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии "Укринформу". Проверка охватит обстоятельства организации и проведения зарубежной командировки.

В рамках служебного расследования планируется проверить, соблюден ли установленный порядок оформления и осуществления командировки Руслана Кравченко. Также будут выяснены обстоятельства, которые могли способствовать возможным нарушениям.

"По результатам служебного расследования, при наличии оснований, будут приняты соответствующие решения", — отметила Гайовская-Ковбасюк.

НАБУ и САП сообщили о раскрытии преступной организации в рамках операции "Карфаген". Ее участники систематически получали взятки от мошеннических колл-центров и отмывали незаконно полученные средства.

Группировку создал в середине 2025 года чиновник из Офиса генерального прокурора. К ней, как утверждают в НАБУ, привлекли действующих прокуроров и приближенных лиц, которые вымогали взятки за беспрепятственную работу теневых колл-центров. Эти колл-центры массово обманывали украинцев и иностранных граждан.

В то же время назначение служебного расследования в отношении командировки Кравченко не является подтверждением его причастности к преступной организации. ОГП на данный момент сообщил именно о проверке обстоятельств выезда бывшего генпрокурора за границу.

Недавно OBOZ.UA писал:

Экс-генпрокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18сентября, 21 сентября на работу не вернулся. Он лишился должности генерального прокурора, однако по-прежнему остается прокурором Офиса генерального прокурора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в настоящее время находится в Вене. Вероятно, бывший чиновник еще во время работы в ОГП мог готовить правовую позицию для возможного получения политического убежища в Австрии.

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