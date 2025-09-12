Оформляли уклонистов 'преподавателями' несуществующих лицеев: СБУ разоблачила схему фейкового бронирования. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Киеве и Виннице дельцов, которые оформляли уклонистов "преподавателями" несуществующих лицеев для бронирования от призыва. Фигуранты зарегистрировали восемь частных учебных заведений, на которые получили лицензии от Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщила пресс-служба СБУ. "Контрразведка Службы безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации", – говорится в сообщении.

Детали расследования

По результатам комплексных мероприятий в Киеве и Виннице разоблачили дельцов, которые "зарабатывали" на фиктивном трудоустройстве военнообязанных в несуществующие учебные заведения, что давало им "бронь" от призыва.

По данным СБУ, фигуранты зарегистрировали восемь частных лицеев, на которые получили от КГГА лицензии на осуществление учебного процесса.

Эти школы существовали только "на бумаге", не имели физических адресов и не проводили образовательной деятельности.

Дельцы устраивали уклонистов со всей Украины в эти несуществующие учебные заведения на "должности преподавателей", а это гарантировало им "бронь" от призыва.

Стоимость "услуги" составляла 3 тысячи долларов. Дополнительно "клиенты" ежемесячно платили почти 20 тыс. грн, часть которых оседала в "карманах" организаторов сделки, остальное отдавали фиктивным директорам несуществующих школ в качестве "зарплаты".

"Откосить" от мобилизации благодаря этой схеме пытались более 200 уклонистов.

Организатор "схемы" приобрел на "заработанные" деньги авто премиум-класса за 6 млн грн и элитные апартаменты в центре Киева.

Фигурантам "светит" восемь лет

Во время обысков дома у фигурантов обнаружены телефоны, печати, документация и черновые записи с доказательствами преступлений.

Организатора сделки, его бухгалтера и одного из "директоров" фейковых лицеев задержали.

Следователи СБУ сообщили им и еще двум сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.