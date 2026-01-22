'Одесский бизнесмен' Ваганян в собственных интересах выдавал за Баканова другого человека: как медиа разоблачили фейк. Видео

Сергей Ваганян, который публично выдает себя за одесского предпринимателя и утверждает, что лично знаком с экс-главой СБУ Иваном Бакановым и якобы испытывает давление со стороны правоохранителей, якобы выдавал за Баканова другого человека. Фото Ваганяна с бывшим главой СБУ в ресторане, вроде бы, является фейком. На фотографиях, предоставленных "одесским бизнесменом" как доказательство его связей с Бакановым экс-главой СБУ якобы оказался Анатолий Пляс.

Об этом пишет Telegram-канал "УС". В сети также обнародовали видео, которое опровергает "доказательства" Ваганяна.

Во время стрима с Бориславом Березой Ваганян настаивал, что говорит правду и готов подтвердить свои слова "доказательствами". Для этого он продемонстрировал фото с якобы их совместной вечеринки в ресторане.

Он показал лишь одну фотографий, сделанную со спины и в профиль, утверждая, что человек рядом с ним – именно экс-глава СБУ.

Однако эти доказательства, похоже, не подтвердились, а вероятно наоборот свидетельствуют о недостоверности слов Ваганяна. Мужчина, которого тот выдавал за Баканова, вероятно, на самом деле является другим лицом – Плясом Анатолием Алексеевичем.

Ваганян якобы отдыхал в компании Пляса в курортном комплексе Gvozdoff. Именно там была сделана часть фотографий, которые впоследствии подали как "доказательства" его связей с бывшим главой СБУ.

Согласно данным YouControl, Пляс связан с рядом предприятий. В то же время какие именно отношения связывают его с Ваганяном, "одесский бизнесмен" не раскрыл.