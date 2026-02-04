Возглавил незаконный 'совет': на Херсонщине будут судить предателя, который пошел на сотрудничество с оккупантами

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя региона, который пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией РФ. Мужчина возглавил незаконный орган власти в Горностаевке и систематически распространял российскую пропаганду на временно оккупированной территории.

Видео дня

В сентябре 2023 года обвиняемый принял участие в так называемых "выборах". Информационное расследование опубликовано проектом "Хочу к своим".

Он баллотировался от партии "единая Россия" и впоследствии был избран "главой совета", фактически возглавив псевдо орган местного самоуправления. После этого мужчина развернул активную информационно-пропагандистскую деятельность в поддержку оккупационной власти. Для распространения материалов он использовал специально созданное сообщество в одном из интернет-приложений, где регулярно публиковал тексты и видео с пророссийскими нарративами.

В частности, обвиняемый распространял видеозаписи с "торжеств" по случаю годовщины так называемого воссоединения с РФ", подавая временную оккупацию Херсонщины как положительное событие. В других материалах он продвигал тезисы о "родном для местных жителей русском языке" и позиционировал регион как якобы неотъемлемую часть Российской Федерации.

Эти действия были направлены на легитимизацию оккупационной администрации и формирование пророссийских настроений среди населения временно захваченной территории. Мужчине инкриминируют осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Специальное досудебное расследование по делу осуществляли следователи Управления СБУ в Херсонской области.

