'Не вмешивался' за вознаграждение в $10 тыс.: ГБР разоблачило работника полиции, который способствовал незаконному выращиванию конопли. Фото

Работники Государственного бюро расследований разоблачили правоохранителя из Киевской области, который получил 10 тысяч долларов неправомерной выгоды за пособничество в незаконном выращивании наркотических средств. Сотруднику полиции сообщили о подозрении, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в ГБР и Офисе генерального прокурора. Группа лиц, которая занималась наркобизнесом на территории Киевщины, предложила правоохранителю прикрывать их деятельность по выращиванию конопли. За свои "услуги" правоохранитель потребовал 10 тысяч долларов.

"По данным следствия, милиционер вступил в сговор с участниками организованной группы и пообещал "не вмешиваться" в их деятельность. За это он получил неправомерную выгоду", – сказано в сообщении.

В конце концов правоохранителя разоблачили. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, пособничестве в незаконном посеве и незаконном выращивании конопли, совершенного по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 УК Украины).

Прокуратура ходатайствовала в суде об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога 1,5 млн грн, однако суд избрал подозреваемому домашний арест. Прокуроры настаивают на более строгой мере пресечения и обжалуют это судебное решение.

В случае доказательства вины подозреваемому полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, организатору незаконного выращивания конопли, который уже находится под стражей, дополнительно сообщено о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, а также в предоставлении неправомерной выгоды полицейскому (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Во время обысков по этому делу у подозреваемых изъяли мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

