Не Али-Баба? В НАБУ намекнули, что Ермак имел другой псевдоним на 'пленках Миндича'

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Андрей Ермак может упоминаться на так называемых "пленках Миндича" под другим псевдонимом, чем считалось ранее. Ранее в медиа ему приписывали прозвище "Али-Баба".

О новых деталях дела рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью каналу "Есть вопросы", обнародованном 30 марта. В частности, он прокомментировал вопрос псевдонимов, которые фигурируют в записях.

Не "Али-Баба" а "Хирург"

По словам Абакумова, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак может упоминаться на так называемых "пленках Миндича" под псевдонимом "Хирург".

В то же время детектив подчеркнул, что пока не может прямо подтвердить, что дело "Мидас" непосредственно касается Ермака. Однако, по его словам, в материалах фигурируют псевдонимы, которые потенциально могут быть связаны с этим лицом.

"Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом "Хирург"... А Офис президента – как хирургическое отделение", – ответил Абакумов на вопрос журналистки.

Дальнейшая публикация "пленок Миндича" не планируется

Александр Абакумов также отметил, что на данный момент дальнейшее обнародование "пленок Миндича" не планируется.

Отдельно Абакумов прокомментировал и отсутствие подозрений высокопоставленным чиновникам в этом деле. По его словам, в подобных расследованиях необходимо иметь максимально сильную доказательную базу, поскольку фигуранты могут привлекать дорогих адвокатов, значительные финансовые ресурсы и даже медийные кампании для собственной защиты.

Напомним, 10 ноября НАБУ объявило о проведении спецоперации "Мидас". Следствие разоблачило масштабную коррупционную схему в энергетической сфере, в частности влияние на стратегические госпредприятия, включая "Энергоатом". По делу задержаны пять из семи подозреваемых. По данным следствия, руководителем преступной организации является именно Тимур Миндич, который на пленках фигурирует как "Карлсон".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что после скандального расследования "Мидас" прошло 4 месяца, до сих пор остается неизвестным как именно деньги выводили из Украины. Раскрытию информации может препятствовать Финмониторинг, который систематически игнорирует запросы антикоррупционных органов.

