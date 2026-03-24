Позиционируют себя как 'кафешопы': разрекламированная сеть магазинов U420 продает психотропное вещество под видом сувениров – расследование

В Украине разгорелся скандал вокруг сети магазинов U420, которая стремительно расширяется в крупных городах. Журналисты заявляют, что под видом сувенирной продукции там могли реализовывать запрещенные психотропные вещества.

Речь идет о синтетических каннабиноидах, которые могут быть значительно опаснее обычного каннабиса. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В рамках расследования журналисты приобрели продукцию в нескольких магазинах сети в Киеве и передали ее на анализ в частную лабораторию и государственное учреждение – Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Экспертиза показала, что в составе так называемых "сувениров" содержится синтетический каннабиноид – искусственно созданное вещество, которое имитирует действие тетрагидроканнабинола (ТГК), но часто имеет значительно более сильный и непредсказуемый эффект.

В государственной лаборатории это вещество классифицировали как разновидность наркотика типа "спайс", оборот которого в Украине запрещен.

В то же время установлено, что это психотропное вещество было внесено в перечень запрещенных только 5 февраля 2026 года. Продукцию же в магазинах сети журналисты приобрели за несколько дней до этого.

Это может свидетельствовать о том, что состав товаров меняется в зависимости от обновлений в законодательстве, что позволяет обходить запреты.

После получения результатов экспертизы центр МВД должен передать материалы в Национальную полицию. Ожидается, что правоохранители начнут официальное расследование.

U420 позиционирует себя как "кафешопы" для ценителей продукции на основе легализованного каннабиса. В продаже – так называемые "гаш" и "джоинты", которые подаются как сувенирная продукция.

Сеть начала активно развиваться с 2025 года: сначала магазины открылись в Киеве, а затем появились в Днепре, Одессе, Львове и Харькове. Сейчас в столице работает около трех десятков точек.

Популярность сети в значительной степени обеспечила активная реклама в соцсетях. К продвижению приобщались известные блогеры и публичные лица, в частности актер Тарас Цимбалюк, а также инфлюенсеры Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько и Дана Грин.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский актер Тарас Цимбалюк снова попал в скандал после публикации рекламы с продвижением продукции, которую в сети заподозрили в связях с продажей наркотических веществ.

