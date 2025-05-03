Успел прослужить два дня: в Херсоне к 12 годам приговорили военнослужащего ВСУ, работавшего в 2022-м в оккупационной колонии. Фото

В Херсоне суд вынес приговор военнослужащему ВСУ Дмитрию Черкасову, работавшему во время оккупации облцентра в оккупационной колонии. После освобождения города он остался в Херсоне, а в начале 2025 года мужчину мобилизовали в армию.

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Прослужить коллаборант успел два дня: в январе его задержали и отдали под суд по обвинению в коллаборационной деятельности. Подробности сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на приговор Херсонского городского суда.

Как установил суд, 36-летний Дмитрий Черкесов, родившийся в поселке Белозерка Херсонского района, в июне 2022 года добровольно вступил в должность старшего инструктора-кинолога в оккупационной колонии, незаконно созданной на базе захваченной херсонской "Северной исправительной колонии №90".

Сам он в суде рассказал, что до 2020 года работал кинологом в этой же исправительной колонии, далее же сменил место работы. Когда Херсон захватили российские войска – согласился работать на них.

"Во время оккупации Херсона ко мне домой приехал начальник кинологов оккупационной колонии и предложил работу. Сначала я отказался, но когда мое предприятие закрыли, согласился, потому что надо было содержать семью. В оккупационной колонии я работал с 15 июня 2022 года, предоставил при трудоустройстве свой паспорт и военный билет. На работе я выгуливал, тренировал и кормил собак. За это я получал зарплату в 40 тысяч рублей в месяц. Проработав четыре месяца, я уволился, потому что не захотел выезжать на левый берег. С тех пор я был дома, пока меня не мобилизовали", – процитирован в приговоре суда рассказ обвиняемого.

Свидетели, тоже работавшие в оккупационной колонии, подтвердили, что Черкасов там работал. Упоминается его фамилия и в документах, которые оккупанты оставили в Херсоне, когда бежали из города.

В начале 2025 года Черкесов был мобилизован. Впрочем, прослужить он успел всего два дня: 15 января 2025 года мужчину задержали.

Аргументы, с помощью которых Черкесов пытался оправдать свою работу на захватчиков, суд не убедили: он признал действия обвиняемого общественно опасными.

"Он помогал агрессору создать вертикаль незаконных органов власти, которая является основой функционирования государственного механизма в целом. Именно такая форма коллаборационной деятельности по сравнению с другими признается законодателем наиболее общественно опасной. Черкасов совершил действия на обеспечение функционирования незаконного правоохранительного органа, а содержание выполненной им работы в этом конкретном случае не влияет на квалификацию его действий", – говорится в приговоре суда.

Суд 29 апреля признал его виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Черкесов был приговорен к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, ранее стало известно, что украинский суд бросил за решетку четырех предателей с Донбасса. Все четверо воевали против Украины на стороне врага и попали в плен в конце 2024 года. Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

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