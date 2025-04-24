Воевали на стороне России: украинский суд бросил за решетку четырех предателей из Донбасса. Фото

Четыре предателя, воевавших против Украины на востоке, получили по 15 лет тюрьмы. Жители оккупированных территорий Донбасса попали в плен в конце 2024 года. Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

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Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Воины Сил обороны взяли фигурантов в плен во время боев в Донецкой области, в Бахмутском и Покровском районах.

Осужденные – жители временно оккупированной территории востока Украины, вступившие в оккупационные группировки Южного военного округа ВС РФ.

Они принимали участие в наступлениях россиян на позиции Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кременная, Золотаровка, Верхнекаменное, Новоукраинка, Никольское, Зеленовка, Графское, Георгиевка и Курахово.

Один из них – фельдшер из Макеевки, который в составе 5-й мотострелковой бригады РФ эвакуировал раненых оккупантов с поля боя в районе Курахово. В рядах захватчиков находился с августа 2022 года.

Другой – житель оккупированного Донецка, присоединившийся к войскам агрессора в феврале 2022 года. В составе 91-го стрелкового полка россиян он обустраивал фортификационные укрепления на левобережье Херсощины. Впоследствии его перебросили на восток, где он попал в плен под Зеленовкой.

Еще двое – жители оккупированных Ровенек Луганской области. Один из них присоединился к врагу еще в 2014 году. Освоил специальность стрелка и механика-водителя, занимался строительством полигона и обслуживал вражескую военную технику.

Второй фигурант из Ровенек в качестве гранатометчика нес караульную службу и возводил фортификации для оккупантов.

С конца 2022 года предатели входили в состав 2-й и 85-й мотострелковых бригад ВС России.

В рядах оккупантов они участвовали в захвате россиянами Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Впоследствии фигуранты штурмовали позиции ВСУ в районе Верхнекаменского, где и попали в плен.

Суд признал подозреваемых виновными по чч. 1, 2 ст. 111 "государственная измена" и ч. 7 ст. 111-1 "коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины.

Им присуждено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, воины штурмового батальона "Карпатська Січ" ВСУ на Торецком направлении взяли в плен гражданина Сенегала, воевавшего на стороне РФ. Африканский наемник рассказал, что раньше учился в России, а на войну пошел для заработка и последующего выезда в ЕС.

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