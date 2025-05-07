Начислял денежные выплаты солдату, который более года не появлялся на службе: в Ивано-Франковске разоблачили военного чиновника. Фото

Начальнику службы радиохимической и биологической защиты одной из воинских частей Ивано-Франковска объявлено подозрение. При его содействии военнослужащий, который более года фактически не выполнял обязанностей, незаконно получил более 650 тыс. гривен денежного обеспечения.

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Об этом информирует Государственное бюро расследований. По данным следствия, командир умышленно допустил длительное отсутствие своего подчиненного на службе - с декабря 2023 года по апрель 2025 года.

"Установлено, что руководитель позволил подчиненному не появляться на службу и проводить время по своему усмотрению. Солдат отсутствовал в подразделении с декабря 2023 года по апрель 2025 года, но продолжал получать соответствующее денежное обеспечение. Командир подавал в финансовую службу части данные по выполнению отсутствующим солдатом обязанностей для начисления денежного обеспечения. Таким образом он незаконно получил более 650 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, он регулярно подавал в финансовую службу документы, в которых отмечалось, что солдат выполняет служебные обязанности. В результате из бюджета была безосновательно выплачена значительная сумма средств.

Сейчас проверяется, получал ли командир часть этих денег в качестве вознаграждения за покрытие отсутствия военнослужащего.

Чиновник задержан. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 700 тыс. грн. Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, заместителя командира воинской части в Винницкой области подозревают в незаконном начислении боевых выплат. В результате 62 военные безосновательно получили 4,8 миллиона гривен. Следствие выяснило, что с сентября по декабрь 2022 года служащий оформил документы об участии в боевых действиях для военнослужащих, которые находились в Киевской области – регионе, который в то время не считался зоной активных боевых действий. На основании этих документов бойцам выплатили значительные суммы боевых.

Напомним, что в Украине разоблачена масштабная схема поставки некачественных аптечек для защитников: военные чиновники и предприниматели "нажили" более 18 млн грн на фальшивой медпродукции. За мошенничество и служебную халатность обвиняемым грозит до 8 лет заключения.

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