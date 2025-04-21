"Заработали" более 18 млн грн на аптечках для военных: в Украине будут судить поставщиков некачественной медпродукции

В Украине разоблачена масштабная схема поставки некачественных аптечек для военных: военные чиновники и предприниматели "нажили" более 18 млн грн на фальшивой медпродукции. За мошенничество и служебную халатность обвиняемым грозит до 8 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Сотрудники ДБР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование по делу о поставках некачественных индивидуальных аптечек в одну из воинских частей в Киевской области.

На скамье подсудимых оказались двое военных чиновников и трое частных предпринимателей. Общая сумма заключенных контрактов составила более 18 миллионов гривен. Расследование установило, что в 2022 году военная часть заключила три договора с частными предпринимателями на поставку 8690 аптечек.

В течение мая – сентября того же года продукция была поставлена, однако в процессе экспертизы выявлены многочисленные нарушения: аптечки не соответствовали установленным стандартам, в комплекте не хватало обязательных компонентов, а часть медикаментов не отвечала требованиям качества. Это создало потенциальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих, которые могли бы использовать эти аптечки в реальных боевых условиях. Ненадлежащий контроль со стороны должностных лиц воинской части – начальника склада и начальника хранилища только усугубил последствия.

В связи с этим предпринимателям инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), а военным должностным лицам – небрежное отношение к службе с тяжелыми последствиями в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых для дальнейшего возмещения нанесенного ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона. Обвинительные акты переданы в суд, который должен вынести приговор.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, квартирно-эксплуатационные отделы в разных областях без тендеров заключали соглашения на сотни миллионов гривен с подставными ФЛПами, среди которых были наркодельцы, визажисты, продавцы сала и другие лица без опыта в снабжении древесины для ВСУ. Завышенные цены на дрова, фиктивные поставщики и отсутствие контроля позволили распилить более 2,7 млрд. грн.

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