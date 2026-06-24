НАБУ собирает данные о сотрудниках СБУ, имеющих допуск к секретной информации, в министерствах и ведомствах: запросы Бюро подверглись критике со стороны юристов и депутатов

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в министерства и государственные органы письма с требованием предоставить детальную информацию о секретных сотрудниках СБУ, которые обеспечивают взаимодействие и координацию с соответствующими ведомствами в рамках контрразведывательной деятельности. Об этом свидетельствует текст письма НАБУ, который опубликовал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

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НАБУ просит министерства и ведомства предоставить информацию о сотрудниках СБУ за период с 2025 года по настоящее время. Речь идет об их фамилиях, именах и отчествах, датах рождения, воинских званиях, должностях в государственных органах, датах назначения и периодах пребывания на должностях. Также Бюро запрашивает информацию о должностях, с которых эти лица были прикомандированы в государственные органы из СБУ, а также перечень их прав, обязанностей и полномочий. При этом ОДР (офицер действующего резерва) СБУ зачастую является засекреченным сотрудником, действующим под прикрытием.

"Было бы крайне сложно рассчитывать на успешную контрразведывательную деятельность, если бы информация о сотрудниках СБУ выяснялась, передавалась и обрабатывалась именно таким образом", – отметил Бужанский.

По его словам, сбор такой информации во время войны может создавать риски для деятельности спецслужбы. Он подчеркнул, что СБУ выполняет прежде всего контрразведывательные функции, поэтому информация о ее сотрудниках требует особого уровня защиты.

Парламентарий также подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, эти запросы не связаны с конкретным уголовным производством. Следовательно, по его мнению, речь идет о незаконном сборе данных.

Адвокат Олег Шрам, в свою очередь, заявил, что каждое уголовное производство имеет собственный предмет расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию. По его словам, когда информацию истребуют "ковровым способом", это может свидетельствовать об отсутствии конкретного предмета расследования либо об использовании уголовного производства в целях, не предусмотренных законом. В данном случае, исходя из текста запросов, уголовного производства вообще нет.

Запрос, подписанный заместителем директора этого Бюро, адвокат назвал полностью необоснованным: "Из содержания запроса невозможно установить ни конкретную цель получения информации, ни надлежащее правовое основание для ее истребования. А если нет правового основания для истребования, то отсутствует и обязанность его выполнять" – обращает внимание юрист.

Подобные действия, по словам Шрама, напоминают уже не антикоррупционную, а разведывательную деятельность. Неясно только в чьих интересах. Особенно остро встает вопрос во время войны.

Такие действия уже напоминают не антикоррупционную, а разведывательную деятельность. Непонятно только, в чьих интересах она осуществляется. Особенно остро этот вопрос встает во время войны.

Критики действий НАБУ также обращают внимание на то, что непонятно, каким образом будет храниться и использоваться собранная информация, кто получит к ней доступ и какие механизмы защиты будут применяться в отношении сведений о сотрудниках спецслужбы.

По их мнению, если возникают вопросы к конкретным должностным лицам, правоохранительные органы могут проводить проверки в рамках отдельных производств, не собирая массово информацию обо всех сотрудниках СБУ.