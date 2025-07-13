На Тернопольщине 16-летний парень вылез на памятник Герою Небесной Сотни: что с ним сделали. Фото

В Тернопольской области подросток взобрался на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу для фото и выложил фотографию в сеть. Правоохранители установили личность парня, теперь его могут привлечь к административной ответственности.

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Об этом сообщили в воскресенье, 13 июля, на официальном сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области. Инцидент произошел накануне в населенном пункте Дунаев.

"К полицейскому офицеру Кременецкой громады поступила информация о том, что в центре села Дунаев юноша взобрался на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу, а затем опубликовал фото в социальной сети. Этот факт полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", – сказано в сообщении.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 16-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Сообщение в соцсети, где на фото юноша вылез на памятник Герою Небесной Сотни, заметила сестра Александра Капиноса Наталья. Брат Александра со своей стороны рассказал, что обратился с заявлением в полицию.

"Еще вчера я написал заявление в полицию. Пусть правоохранители с ним разбираются. Этого всего можно было ожидать. Это могло произойти не только с памятником нашему Саше, а любому другому. Если бы в семьях и школах детям и молодежи больше рассказывали о наших Героях до этого не дошло бы. Предполагаю, что этот юноша, возможно, и не знает, кто такой Саша Капинос", – сообщил Сергей.

Отметим, что Александр Капинос – украинский фермер, общественный активист, был жителем поселка Дунаев на Тернопольщине. Погиб во время Революции Достоинства – 18 февраля 2014 года во время силового штурма Майдана Александр оборонял Дом Федерации профсоюзов Украины и получил ранение головы. На следующий день он умер в больнице.

Герой Украины посмертно. 24 августа 2014 года в Дунаеве открыли памятник Герою Небесной сотни Александру Капиносу.

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