Военный, который присвоил приборы ночного видения на 4,5 млн грн, получил 10 лет тюрьмы: детали дела. Фото

Украинскому военнослужащему, который присвоил оборудование на более 4,5 млн гривен, предназначенное для штурмовой роты, избрано наказание в виде 10 лет тюрьмы. Он украл приборы ночного видения и бинокуляры и планировал их продать.

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Речь идет об офицере, который был ответственным за материальное обеспечение и имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. Решение по его делу принял Лебединский районный суд Сумской области, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Прокуроры доказали, что военный получил приборы ночного видения и бинокуляры в конце 2024 года, но не передал их штурмовикам, а решил "подзаработать".

Два прибора ночного видения и два бинокуляра он успел отправить по почте, получив более 430 тыс. гривен. Эти деньги офицер потратил на азартные игры.

Благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование общей стоимостью более 4 млн гривен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении остальных убытков (около 500 тыс. гривен).

Как писал OBOZ.UA, ранее в Ривненской области 19-летний парень похитил цветы у стелы погибших Героев. Их он подарил своей девушке, с которой накануне поссорился. Злоумышленник привлечен к административной ответственности.

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