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Военный, который присвоил приборы ночного видения на 4,5 млн грн, получил 10 лет тюрьмы: детали дела. Фото

Дарья Дурова
Расследование
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Военный, который присвоил приборы ночного видения на 4,5 млн грн, получил 10 лет тюрьмы: детали дела. Фото

Украинскому военнослужащему, который присвоил оборудование на более 4,5 млн гривен, предназначенное для штурмовой роты, избрано наказание в виде 10 лет тюрьмы. Он украл приборы ночного видения и бинокуляры и планировал их продать.

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Речь идет об офицере, который был ответственным за материальное обеспечение и имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. Решение по его делу принял Лебединский районный суд Сумской области, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Прокуроры доказали, что военный получил приборы ночного видения и бинокуляры в конце 2024 года, но не передал их штурмовикам, а решил "подзаработать".

Два прибора ночного видения и два бинокуляра он успел отправить по почте, получив более 430 тыс. гривен. Эти деньги офицер потратил на азартные игры.

Военный, который присвоил приборы ночного видения на 4,5 млн грн, получил 10 лет тюрьмы: детали дела. Фото

Благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование общей стоимостью более 4 млн гривен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении остальных убытков (около 500 тыс. гривен).

Военный, который присвоил приборы ночного видения на 4,5 млн грн, получил 10 лет тюрьмы: детали дела. Фото

Как писал OBOZ.UA, ранее в Ривненской области 19-летний парень похитил цветы у стелы погибших Героев. Их он подарил своей девушке, с которой накануне поссорился. Злоумышленник привлечен к административной ответственности.

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