На Полтавщине пенсионерка организовала подпольный бордель и управляла им по телефону: чем все кончилось

В Кременчуге суд наложил круглосуточный домашний арест на пенсионерку, которая организовала подпольный бордель и управляла им по телефону. По версии следствия, женщина использовала материальные затруднения других людей, чтобы привлекать их к оказанию сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Видео дня

Досудебное расследование установило несколько подобных случаев. Об этом говорится в решении Автозаводского районного суда города Кременчуга от 21 января 2026 года.

Следствие установило, что подозреваемая начала противоправную деятельность в мае 2025 года.

Она подыскала жилое помещение, обустроила его для предоставления сексуальных услуг. Для этого помещение было специально приспособлено: на полу положили матрас и постельные принадлежности, созданы условия для постоянного и периодического совершения развратных действий.

Женщина принимала заказы от клиентов по телефону. За 60 минут услуг клиенты платили 200 гривен, а пенсионерка направляла их в соответствующие помещения.

Суд учел тяжесть преступлений и риск скрытия и применил меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 февраля 2026 года. Женщина обязана находиться дома, сообщать следователю об изменении места жительства, являться по первому требованию в органы правопорядка и не отлучаться из города без разрешения следователя или суда.

Полиция будет контролировать соблюдение ареста, включая электронные средства наблюдения. Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти дней.

Как сообщал OBOZ.UA, украинка, продававшая свои фото на платформе OnlyFans, получила тюремный приговор с испытательным сроком в один год. Женщина определяла себя виновной, после чего ей запретили продавать эротические снимки в течение трех лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!