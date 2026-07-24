"Мы не обвиняем Украину": пострадавший от покушения в Монако олигарх Ермолаев, находящийся под санкциями, обратился к следователям

Пострадавший от покушения в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, обнародовал заявление, адресованное властям Монако и Украины, а также представителям СМИ. В обращении он призвал обеспечить полноценное взаимодействие между правоохранительными органами двух государств для расследования взрыва, в результате которого пострадали он и члены его семьи.

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Текст заявления Ермолаева оказался в распоряжении OBOZ.UA. Документ бизнесмен передал через своих адвокатов, объяснив это рекомендациями следственных органов и состоянием здоровья своей семьи. По его словам, жена Анна продолжает бороться за жизнь, сын проходит лечение после полученных травм, а он сам также находится на лечении.

Под ударом оказалась семья

В своем заявлении Ермолаев подчеркнул, что речь идет не только о нападении на него лично, но и о покушении на убийство всей его семьи.

"Речь идет не просто о преступлении против меня. Речь идет о покушении на убийство моей семьи, совершенном с применением взрывного устройства на территории Княжества Монако. Анна и наш сын были рядом со мной, и, по имеющимся у нас данным, исполнители это видели. Несмотря на это, взрывное устройство было приведено в действие", – отметил он.

Также бизнесмен добавил:

"Это было не предупреждение. Это была попытка убийства".

Сотрудничество прокуратур

Ермолаев заявил, что, по имеющейся у него информации, между прокуратурами Украины и Монако до сих пор не создан официальный механизм взаимодействия для расследования этого дела.

Он отметил, что часть доказательств и материалов находится в юрисдикции Монако, а другая часть связана с территорией Украины, её гражданами и государственными органами. По его мнению, без оперативного обмена информацией установить всех причастных к преступлению будет невозможно.

"Без надлежащего и оперативного обмена критически важной информацией между прокурорами двух стран полноценное расследование такого преступления фактически невозможно. Время в этом деле имеет ключевое значение", – заявил Ермолаев.

Он также публично обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко и генеральному прокурору Монако Стефану Тибо с призывом обеспечить создание эффективного механизма сотрудничества между прокуратурами двух государств.

Подозрения и заявления

В заявлении Ермолаев сообщил, что, по имеющимся у него данным, ряд задержанных лиц якобы имеет связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что эти обстоятельства, по его мнению, требуют независимой проверки со стороны компетентных органов.

В то же время бизнесмен отдельно подчеркнул, что не возлагает ответственность на государство Украина или украинский народ.

"Я понимаю всю серьезность этих слов. Именно поэтому повторяю: мы не обвиняем Украину и не обвиняем украинский народ. Наоборот, мы обращаемся к украинскому государству, Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, и.о. руководителя Службы безопасности Украины Александру Покладу и другим компетентным органам с просьбой защитить закон, правосудие и репутацию государственных институтов", – заявил он.

Ермолаев также отметил, что если отдельные лица, связанные с государственными структурами, использовали свои возможности для организации преступления, это, по его словам, должно быть расследовано независимо от должностей и ведомственной принадлежности.

Угроза сохраняется

Особое внимание в обращении бизнесмен уделил вопросам безопасности своей семьи и участников расследования.

Он заявил, что, по имеющейся у него информации, одна из предполагаемых соучастниц – Анастасия Березовская – была убита. По его мнению, этот факт также требует отдельной проверки.

"Если лица, связанные с организацией покушения, уже устраняются или подвергаются насилию, это означает, что под угрозой могут находиться свидетели, участники расследования, адвокаты, лица, располагающие информацией, и моя семья", — говорится в заявлении.

По словам Ермолаева, лицо, которое он называет заказчиком преступления, пока не установлено и не задержано. В связи с этим он обратился к князю Монако Альберу II, президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральным прокурорам Украины и Монако, исполняющему обязанности председателя СБУ Александру Покладу, а также к компетентным органам Украины, Монако, Франции и международных партнеров с просьбой обеспечить защиту его семьи, свидетелей и всех лиц, которые могут быть причастны к расследованию.

Заявление для СМИ

Отдельный раздел обращения Ермолаев посвятил представителям средств массовой информации. Он заявил, что с 2014 года не имеет никаких связей с Российской Федерацией.

Также бизнесмен сообщил, что уголовное производство, ставшее основанием для введения в отношении него превентивных санкций, по его словам, было закрыто в 2025 году, а суд установил отсутствие его вины. При этом он отметил, что санкции, как он утверждает, до сих пор остаются в силе.

"Я прошу журналистов, редакции и публичных комментаторов не манипулировать этой темой. Распространение фейков, непроверенных или искажённых утверждений может не только нанести ущерб моей репутации и создать ложный информационный фон вокруг покушения, но и помочь тем, кто пытался подготовить или скрыть это преступление", – заявил он.

В конце обращения Ермолаев подчеркнул, что просит провести полное расследование и установить всех причастных – исполнителей, координаторов, посредников, лиц, обеспечивавших финансирование и прикрытие, а также конечного заказчика.

Что известно о покушении

По данным следствия, 29 июня неизвестный оставил взрывное устройство возле дома Вадима Ермолаева в Монако.

В результате взрыва тяжелые ранения получили сам Ермолаев, его гражданская супруга и 13-летний сын.

После этого французские и монегаскские правоохранители вышли на след главной подозреваемой – 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, проживавшей в Германии. Впоследствии Интерпол объявил её в международный розыск, а следователи восстановили маршрут её передвижения из Франции в Украину.

После смерти подозреваемой в Украине задержали двух мужчин

6 июля украинская полиция сообщила, что тело Анастасии Березовской нашли недалеко от Киева с огнестрельными ранениями.

После этого правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в причастности к её убийству.

Речь идет о Владиславе Реуте, сотруднике Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и Виталии Жиковиче – бывшем сотруднике Службы безопасности Украины

9 июля Печерский районный суд Киева избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Расследование покушения в Монако и связанных с ним событий в Украине продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

Тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако, нашли 6 июля под Киевом. Женщина погибла от двух огнестрельных ранений в голову.

Впоследствии в ГПСУ сообщили, что подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала в Украину законным путем через один из пунктов пропуска. В ведомстве подчеркнули, что при прохождении пограничного контроля не было никаких оснований для отказа во въезде.

Украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения на него в Монако. Сейчас он находится в больнице Марселя, и врачи оценивают его состояние как обнадеживающее. В то же время женщина, которая была с ним во время взрыва, продолжает бороться за жизнь. Ей уже ампутировали обе ноги. Медики также сообщают о риске потери зрения, слуха и даже способности говорить. Ее жизнь, как и раньше, находится под угрозой.

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