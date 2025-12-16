'Между политикой и успехом': американский Forbes написал о давлении на производителей дронов в Украине

В американском журнале "Форбс" вышла критическая статья под названием "Украинские производители дронов в плену между политикой и успехом" с критикой Бюро экономической безопасности Украины и Государственного бюро расследований относительно давления на производства дронов и другие технологические компании в Украине.

Речь идет о следствии, начатом БЭБ и ГБР летом 2025 года, и экспертизах десятков компаний-производителей беспилотников Украины, в результате которых было остановлено производство беспилотников "Кажан", "Шмавик" и других, несмотря на заказ со стороны Министерства обороны, финансирование стран Европы и заинтересованность США. Кроме того, аналогичное давление ощутили на себе и производители дронов "Немезис" и Чешский фонд, который их финансирует и поставляет FPV-дроны в Украину.

В то же время Алексей Колесник, основатель компании "Реактивные дроны", заявил: "То, что мы видим в Украине, это атака на сектор беспилотников, в том числе на мою компанию "Реактивные Дроны" и наших международных поставщиков". Непрофессиональные действия БЭБ и ГБР разрушили и без того сложные цепочки поставок запчастей к украинским дронам и замедлили поставки критически важных беспилотных летательных аппаратов на поле боя. И он уверен, что эти действия повлияют на многих производителей.

Очевидно, международных партнеров беспокоит ситуация с производством дронов в Украине на фоне того, что российско-украинская война вошла в решающую фазу. В США фиксируют попытки зачистить украинский рынок производства дронов под отдельных игроков накануне широкого открытия украинского экспорта дронов. И продолжение этого давления, на фоне многочисленных коррупционных скандалов, может не только нанести огромный ущерб обороне страны, но и подорвать возможность критического военно-технического сотрудничества между Украиной и ключевыми партнерами.