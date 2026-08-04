Максимальное наказание: суд вынес приговор полицейской, сбившей 6-летнего ребенка на пешеходном переходе в Прилуках

Прилукский городской районный суд Черниговской области вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием полицейской. В результате аварии на пешеходном переходе погиб 6-летний ребенок.

Видео дня

Суд назначил обвиняемой максимальное наказание, предусмотренное законом. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Приговор суда и позиция обвинения

4 августа суд в Прилуках поддержал позицию прокуратуры и признал полицейскую виновной в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Ей назначено 8 лет лишения свободы – максимальное наказание по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Также осужденная лишена права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Обвинение по делу представлял заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев совместно с прокурорами Черниговской областной прокуратуры. Сторона обвинения с самого начала настаивала на самом строгом наказании и содержании обвиняемой под стражей.

По словам Логачева, собранные доказательства полностью подтвердили вину водительницы и прямую причинно-следственную связь между нарушением правил дорожного движения и гибелью ребенка. Он подчеркнул, что статус сотрудника правоохранительного органа предполагает повышенную ответственность, а не освобождение от неё.

Обстоятельства смертельного ДТП

Как установило следствие, ДТП произошло 10 декабря 2025 года около 11:44. Полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и направлялась на вызов по поводу другого дорожно-транспортного происшествия.

На улице Вячеслава Чорновола в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходили дорогу. Несмотря на установленное ограничение скорости в 40 км/ч, автомобиль двигался со скоростью примерно 51–55 км/ч.

Хотя на транспортном средстве были включены мигающие маячки, водительница не использовала звуковой сигнал. Она не снизила скорость перед переходом, не уступила дорогу пешеходам и не приняла необходимые меры для остановки.

Последствия и решение суда

Экспертиза подтвердила, что у полицейской была техническая возможность избежать наезда, если бы она соблюдала правила дорожного движения. Суд признал эти нарушения непосредственной причиной трагедии.

В результате наезда ребенок получил тяжкие травмы и погиб, а его мать получила телесные повреждения средней степени тяжести. Обвиняемая признала свою вину лишь частично.

Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, однако учел, что на момент аварии она была сотрудницей полиции и исполняла служебные обязанности.

Помимо уголовного наказания, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осуждённой 6 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Деснянский районный суд Чернигова постановил оставить подозреваемую под стражей на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. После уплаты этой суммы женщина вышла из-под стражи. Апелляционный суд, пересмотрев дело, вернул её под арест без определения залога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!