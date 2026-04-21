'Лачен сотрудничает с Панченко и z-пабликами': медиа рассказали, как Telegram-канал 'Лачен пишет' стал рупором российской пропаганды

Telegram-канал "Лачен пишет" и пророссийская пропагандистка Диана Панченко синхронно распространяют фейки о якобы незаконном обогащении украинских чиновников и "друзей Зеленского" во время полномасштабной войны, пишет УНИАН.

Речь идет о публикациях, в которых имущество и состояние, приобретенные задолго до войны, пытаются выдать за якобы "хищение" международной помощи Украине. Для этого используют реальные источники и открытые данные, однако их содержание сознательно искажают, чтобы создать манипулятивную картину.

Одним из примеров стала информационная атака на мэра Днепра Бориса Филатова.

Речь идет о якобы приобретенном еще в 2018 году имуществе, оформленном на дочь Бориса Филатова Екатерину. Telegram-канал "Лачен пишет" подает его как доказательство хищения средств международной помощи уже во время полномасштабной войны.

В сети давно есть открытые данные о том, что Филатов был официальным долларовым миллионером еще задолго до избрания на должность. Так же общеизвестно, что имущество совершеннолетних детей, проживающих отдельно, не включается в декларацию чиновника.

Несмотря на это, именно такие "факты" Панченко и Лаченков используют как основу для фейков о якобы незаконном обогащении.

Таким образом старые или вырванные из контекста факты используются для дискредитации украинских чиновников и формирования выгодных России пропагандистских нарративов.

Напомним, это уже не первый случай российской медиаатаки, направленной против Украины через распространение дезинформации и манипулятивных вбросов через Telegram-канал "Лачен пишет".

Ранее мэр Днепра Борис Филатов публично обвинил Игоря Лаченкова и блогера Тимофея Потеряйло (Кучера) в распространении фейков. По его мнению, Лаченков и Потеряйло являются не "полезными идиотами", а именно российскими агентами влияния, которые были привлечены к разгону этой кампании.

Филатов также призвал правоохранительные органы отреагировать на обнародованную им информацию и заявил, что в ближайшее время опубликует новые данные о вероятной преступной деятельности известных блогеров.