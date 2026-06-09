Корректировал удары РФ по городу: в Днепре судили участника российской агентурной сети SERB. Фото

В Днепре суд признал виновным в государственной измене участника агентурной сети российской военной разведки, которая действовала под кураторством пророссийской организации SERB. Мужчина собирал разведданные о стратегических объектах города и помогал врагу корректировать воздушные атаки на регион.

Видео дня

За содеянное он получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. О приговоре сообщили в Офисе Генерального прокурора и Службе безопасности Украины.

Осужденным является руководитель местной коммерческой структуры, которого завербовали представители российской военной разведки. В течение октября 2022 года – января 2023 года он собирал и передавал информацию об украинских военных, перемещении подразделений, железнодорожных эшелонах с техникой, а также последствиях российских ударов по Днепру.

Среди основных задач агента было выявление объектов критической инфраструктуры и обороны. В частности, он передавал координаты железнодорожных мостов, опорных электроподстанций и позиций украинской противовоздушной обороны, защищающей Днепропетровскую область от воздушных атак.

Для сбора информации мужчина лично объезжал город и прилегающие территории на собственном автомобиле, проводя доразведку потенциальных целей. Полученные данные он посылал через Telegram резиденту агентурной сети – бывшему жителю Днепра, который после переезда в Россию начал сотрудничать со спецслужбами РФ.

Отдельно следствие установило, что после ракетного удара по жилому дому в Днепре в январе 2023 года, в результате которого погибли 46 человек, агент фиксировал масштабы разрушений и отчитывался о последствиях атаки своим кураторам.

Сотрудники СБУ задержали мужчину после проведения им доразведки вблизи одного из потенциальных объектов. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской военной разведкой.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранительные разоблачили и задержали двух человек в разных регионах Украины, которых подозревают в причастности к репрессивному аппарату оккупационной власти во время временной оккупации части юга страны. Они выполняли функции в структурах так называемого "МВД РФ" и в местах несвободы, где удерживали украинских граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!