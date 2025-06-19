Корректировал данные в системе 'Оберіг': в Одесской области чиновника ТЦК будут судить за схему для уклонистов. Фото

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Одесской области. Чиновник обвиняется во внесении ложных данных в электронный реестр военнообязанных "Оберег", что позволяло избежать мобилизации.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Как установило следствие, незаконной деятельностью служащий занимался с конца 2024 года.

Он менял информацию в системе относительно статуса розыска и воинского учета мужчин, что позволяло их "клиентам" избегать вызова в военкомат, а некоторым даже беспрепятственно выезжать за границу.

По данным следствия, услугами чиновника воспользовались по меньшей мере 12 уклонистов. За каждого он брал по 3 тысячи долларов США. Благодаря оперативным действиям ГБР часть из них уже найдена и мобилизована, другие объявлены в розыск.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем лицом, имеющим право доступа к ним (ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до двух лет.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, в Запорожье разоблачили руководство одного из университетов на масштабной схеме заработка на уклонистах. Сотрудники ректората учебного заведения продали почти 3 тысячи фейковых удостоверений аспирантов.

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