Компания беглого бизнесмена не хочет возвращать миллиардные долги государству, – эксперт

Государственный "Укргазбанк" вернул более миллиарда гривен долга, связанного с ООО "Евроэнерготрейд". Однако сейчас должник пытается в судебном порядке признать договор залога недействительным.

Действия компании-должника после выплаты средств банку свидетельствуют о попытке избежать возвращения миллиардного долга. Об этом сообщает экономический эксперт Алексей Кущ.

Иск после возврата долга

"Укргазбанк" 14 мая официально сообщил о возвращении средств. Сумму более чем в миллиард гривен выплатил имущественный поручитель компания "Парк Лейн". После этого она получила право самостоятельно взыскивать долг с "Евроэнерготрейда" и других поручителей.

Через пять дней, 19 мая, ООО "Евроэнерготрейд" подало иск в Хозяйственный суд Киева, где одним из ответчиков указан "Укргазбанк". По словам эксперта, иск подан в рамках дела о банкротстве сторонней компании, что позволило объединить фирму-банкрота и государственный банк в качестве соответчиков.

"Евроэнерготрейд" решил через суд признать недействительным договор залога прав требования должника к ООО "Химтрейд", заключенный еще в 2020 году. То есть через пять с половиной лет после подписания. И именно после того, как банк реально получил деньги от поручителя", – отмечает экономист.

Финансовые аргументы

По информации эксперта, официальной мотивацией иска заявлены "некорректный расчет сумм", инфляция и другие финансово-юридические доводы. Цель иска заключается в отмене механизма обеспечения долга задним числом и избежать выплаты кредита государственному банку.

По данным сервиса Opendatabot, спустя два дня ООО "Евроэнерготрейд" подало еще один аналогичный иск по тому же договору. Юристы называют такую практику "судебной рулеткой" – тактикой подачи нескольких одинаковых заявлений для изменения состава суда через систему автораспределения дел.

Связь с Юрием Дубинским

Компанию "Евроэнерготрейд" связывают с украинским бизнесменом Юрием Дубинским. Ранее автомобиль, зарегистрированный на эту фирму, фигурировал в журналистском расследовании "Батальон Монако" (в медиа предполагали, что им пользовался Дубинский).

Фамилия бизнесмена также фигурирует в деле Высшего антикоррупционного суда №757/36560/17-к по статье о фиктивном предпринимательстве. Кроме того, приговором суда по уголовному производству №52018000000001011 Юрий Дубинский признан виновным в совершении правонарушений, связанных с фиктивным предпринимательством (ч. 2 ст. 205 УК Украины); отмыванием доходов (ч. 3 ст. 209 УК Украины); участием в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Суд установил, что Дубинский организовал приобретение фиктивных компаний для отмывания средств, полученных от реализации природного газа по заниженным ценам в рамках договоров с ПАО "Укргаздобыча". Ущерб государству в том производстве составил около 740 млн гривен.

