Мария Шевчук
Рынки и компании
'Укрэнерго' задолжало участникам балансирующего рынка почти 31 млрд грн, встречный долг рынка достиг 46,4 млрд грн

Задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" продолжает расти и по состоянию на 31 марта 2026 года достигла 46,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные балансирующего рынка НЭК "Укрэнерго".

Параллельно растет и долг самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка. По данным рынка, он уже приблизился к 31 млрд грн.

Напомним, участники рынка и эксперты неоднократно предупреждали, что хроническое накопление долгов на балансирующем рынке создает серьезные риски для стабильности энергосистемы, затрудняет проведение ремонтов и сдерживает инвестиции в новую генерацию и системы накопления энергии.

