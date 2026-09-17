Карьер возле станции «Межречье»: в Единый реестр уголовных дел внесены сведения о несанкционированной насыпке песка в Одесской области

Расследование журналистов "Стоп коррупции" о возможной незаконной добыче песка возле коттеджного городка "Межречье" в Осещине получило продолжение в правовой плоскости: правоохранительные органы внесли сведения в ЕРДР, готовятся материалы следствия.

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Напомним, 16 сентября "СтопКор" уже сообщал, что на участке вблизи улицы Суничной (Осещина, Киевская область) без соответствующих разрешительных документов работала техника, осуществлявшая намыв песка. Несанкционированную добычу полезных ископаемых зафиксировали в рамках мониторинга журналисты проекта "Стоп коррупции". В тот же вечер на место прибыла следственно-оперативная группа полиции.

16 сентября 2026 года в 13:38 на линию "102" поступило сообщение от журналиста "Стоп коррупции" о работе техники на участке в с. Осещина, ул. Суничная, без соответствующих документов. Обращение зарегистрировано в Вышгородском районном управлении полиции ГУНП в Киевской области по талону-уведомлению единого учета. Осмотр места происшествия правоохранители провели в присутствии представителей СМИ, которые и зафиксировали это событие.

Во время осмотра локации на месте появился мужчина, который представился адвокатом владельцев, однако никаких документов, подтверждающих его полномочия, не предоставил. Позже редакции удалось установить его ФИО – Александр Юрьевич Терентьев. По наблюдениям журналистов, он фиксировал персональные данные сотрудников полиции, присутствовавших на осмотре, передавал информацию по телефону неустановленному собеседнику, а также пытался препятствовать видеосъемке.

Следователь, проводивший осмотр, сообщил журналистам, что экскаватор, с помощью которого велась добыча песка, подлежит изъятию в рамках внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Однако изъятие экскаватора затруднилось: на место прибыли неизвестные мужчины, назвавшие себя представителями частной территории, и не пропускали трал, который должен был вывезти техническое средство.

В результате правоохранители отобрали пробы непосредственно с экскаватора и образцы добытого песка, а также опечатали технику.

17 сентября 2026 года редакция получила подтверждение: сведения по заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований. Журналисты "Стоп коррупции ТВ" посетили Вышгородское РУП, где дали показания в ходе допроса.

По предварительной информации, следственные действия находятся в активной фазе. Следствию уже предоставлены договоры аренды техники, с помощью которой велась добыча песка. В настоящее время правоохранительные органы готовят материалы для суда – в частности, документы для получения временного доступа на частную территорию КМ "Межречье", что позволит продолжить установление обстоятельств возможного правонарушения.

Кто стоит за КМ "Межречье"?

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Межречье" входит в корпоративную группу "Группа семьи Головиных". Ключевыми фигурами группы являются Олег Головин, его жена Полина Головина и сын Алексей Головин.

Компании группы работают в сферах агропромышленного комплекса, недвижимости, торговли и ИТ. Среди активов группы – ЧП "Металсиндикат", ООО "Кухва", ООО "Агро 3000", ООО "Фиджим-Юкрейн" и ЧП "Альянс 3000".

В частности, согласно данным реестра, Олег Головин является участником ООО "Кухва", ООО "Агро 3000" и ЧП "Металсиндикат". Полина Головина является участницей ООО "Обслуживающая организация "Межречье-Сенс"" и ЧП "Альянс 3000". Алексей Головин – участник ЧП "Металсиндикат" и ООО "Юкрейн радио системс".

Редакция StopCor продолжает следить за ходом уголовного дела и готовит отдельный аналитический материал о владельцах КМ "Межречье", структуре связанных компаний и возможных интересах, стоящих за событиями в Осещине. Следите за обновлениями.

Напомним, уже пять лет продолжается судебная тяжба по делу нелегального добытчика песка Валерия Самофала, который был замечен в агрессивном поведении по отношению к журналистам. 5 июня в Васильковском городском районном суде Киевской области должно было состояться заседание, однако рассмотрение в очередной раз перенесли. Между тем, несмотря на уголовное производство и обвинение в нанесении государству ущерба на сумму более полумиллиарда гривен, Валерий Самофал продолжает добывать песок в промышленных масштабах на землях сельскохозяйственного назначения.