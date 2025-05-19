Искал 'легких денег': СБУ задержала агента российского ГРУ, который шпионил за Силами обороны на севере. Фото

На Черниговщине поймали агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Местный житель собирал информацию о Силах обороны на севере Украины и передавал ее врагу.

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Служба безопасности Украины сообщила, что на страну-агрессора РФ работал 42-летний безработный, который искал "легкие деньги" на Telegram-каналах. После вербовки предатель начал обходить пограничную местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников на свой телефон.

Оккупантам он должен был передать координаты местных блокпостов, командно-наблюдательных пунктов, логистических центров Сил обороны.

Также мужчина пытался разведать основные маршруты перемещения военного транспорта.

Контрразведка СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала, а также на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности военных локаций.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российскими кураторами.

Агенту ГРУ уже сообщено подозрение по ч. 2 ст. 111 УУК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), за что предусмотрено пожизненное с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности Украины задержала "крота" ФСБ России в рядах ВСУ на Курщине. По данным следствия, предатель наводил вражеские удары по позициям собственного подразделения, рассчитывая на дальнейшую "эвакуацию" в РФ. Ему светит пожизненное заключение.

– Такое же наказание угрожает пособнику оккупантов, который в Черкасской области передавал противнику данные об обороне области для подготовки ракетных ударов.

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