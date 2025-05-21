Хотел украсть новые разработки: СБУ задержала 'крота' ФСБ, который устроился на оборонный завод в Одесской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "крота", который работал на российские спецслужбы. Речь идет о 47-летнем мужчине, который устроился на оборонный завод в Одесской области с целью похитить новые разработки Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 21 мая. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку российских спецслужб получить доступ к секретным украинским разработкам в военной сфере. По результатам действий на опережение в Одесской области задержан 47-летний местный инженер, который шпионил для ФСБ. По поручению оккупантов агент должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ", – говорится в сообщении.

Чтобы получить данные, мужчина устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы. К тому времени СБУ уже фиксировала каждый шаг фигуранта, ведь разоблачила его еще на этапе вербовки врагом.

Как установило следствие, с первого дня пребывания на предприятии предатель пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам. Чтобы скрыть свою деятельность, агент прикрывался должностью инженера и пытался как можно быстрее получить доверие коллег, непосредственно вовлеченных в производственные процессы.

Установлено, что он также выполнял роль корректировщика огня. В частности, для содействия врагу в обходе системы противовоздушной обороны в Одесской области, предатель объезжал регион в поисках позиций ПВО и радиолокационных станций.

Контрразведка СБУ задержала "крота" и провела комплекс мероприятий для обеспечения безопасности расположения украинских сил. Во время обысков у него обнаружили фотографии технической документации, которую он собирался передать врагу, а также другие доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали агента ФСБ РФ, который собирался передать российским оккупантам данные об обороне региона. Сведения были необходимы захватчикам для подготовки ракетных ударов.

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