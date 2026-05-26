Говорят, что хотел убежать: в 'Скале' рассказали подробности о мужчине, который умер после мобилизации

В штурмовом полку "Скала" рассказали свою версию обстоятельств гибели мобилизованного Виталия Карата. По словам военных, мужчина накануне исчез с полигона и заявлял о намерении оставить службу.

В то же время родственники погибшего утверждают о возможном избиении и многочисленных травмах. Об этом начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 ОШП "Скала" Андрей Сурай рассказал в эфире "Радио Свобода".

По его словам, во время вечерней проверки личного состава обнаружили отсутствие Виталия Карата. Для его поисков подняли беспилотники, с помощью которых мужчину нашли – по словам представителя подразделения, он находился высоко на сосне.

Военные пытались убедить его спуститься. По словам Сурая, Карат отвечал, что не хочет служить и намерен сбежать. Свидетели отмечают, что переговоры продолжались более двух часов. После того как мужчина начал спускаться с дерева, он упал.

В полку отмечают, что утверждение о смерти сразу после падения не соответствуют действительности. По словам Сурая, после инцидента Карата доставили в его палатку, а уже на следующий день он пожаловался на ухудшение самочувствия и высокую температуру. Его госпитализировали в 59-й мобильный госпиталь с подозрением на пневмонию.

В медучреждении, по данным военных, при обследовании обнаружили одно сломанное ребро и признаки пневмонии.

В то же время в заключении комиссии о причинах смерти указаны множественные переломы ребер. Представитель полка подчеркнул, что после передачи мужчины в госпиталь военные не контролировали его дальнейшее состояние и не могут объяснить расхождения в данных.

Также в "Скале" сообщили, что согласно справке военно-врачебной комиссии, Карат имел расстройства психики и поведения, связанные с употреблением опиоидов, однако был признан годным к службе.

В то же время сестра погибшего настаивает на другой версии событий. По ее словам, ее брат подвергался избиениям, о чем якобы сообщал правоохранителям. Она утверждает, что у него были многочисленные синяки, в том числе на плечах и лице, а также серьезные травмы, включая повреждение легкого и пневмоторакс.

"Когда приехала полиция, он давал показания и говорил, что били постоянно. И там не одно ребро было сломано. У него синие плечи были, у него были синяки над глазами. И прибито легкое – пневмоторакс", – говорит она.

Обстоятельства смерти Виталия Карата выясняются.

