Говорит, что требовал $200 тыс.: Катя Крипто выступила с обвинениями в адрес блогера Игоря Лаченкова, разгорелся скандал

Блогер и криптоэксперт Катя Крипто (Шухнина) выступила с громкими обвинениями в адрес блогера Игоря Лаченкова ("Лачена"). Она утверждает, что тот якобы организовал масштабную кампанию по ее дискредитации.

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По версии Кати Крипто, Лаченков также требовал с нее сотни тысяч долларов за прекращение медийных атак. Об этом она заявила в видео на своем YouTube-канале "Инвестанутая | Katia Crypto".

В чем обвинила Лачена Катя Крипто

По словам Шухниной, история началась около полугода назад с анонимных сообщений в Telegram. В них ей якобы угрожали информационным "киллерством", уголовным преследованием и обращениями в правоохранительные органы. "Главным публичным лицом" этой атаки блогер считает Игоря Лаченкова.

Как отметила Шухнина, в своем Telegram-канале Лаченков якобы распространял о ней безосновательные обвинения. Она также обвиняет его в оскорблениях и нецензурной лексике в отношении нее в сообщениях.

Также Шухнина заявила, что к кампании против нее якобы причастен также владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец. Она обвинила последнего в том, что он также "вымогал средства" у нее.

По версии Шухниной, между Кравцом и Лаченковым якобы существует прямая связь, доказательства которой есть в ее распоряжении. Также блогер заявила, что ее подозрения лишь усилились после попыток связаться с командой Лаченкова.

"Когда вся эта грязь начала появляться на каналах Игоря Лаченкова, я сначала вышла на его пиарщицу — Leruini (Валерия Ромащенко — Ред.) Она предложила удалить весь заказной материал. Но мы отказались. И буквально через десять секунд мне написал Джокер. Он сказал: "Общайся не с Лерой, а со мной. Игорь попросил меня тебе написать", – заявила Шухнина.

Эти утверждения она проиллюстрировала скриншотами, как утверждается, переписки с пользователями с никами "Валерия Андреевна" и "Джокер".

От имени Шухниной с рекламным менеджером Лаченкова, по ее словам, выступил менеджер блогера Богданы Гончарук Богдан Тхоренко, именно он и рассказал криптоблогерке, что остановить кампанию против нее можно за 200 тыс. долларов. Шухнина говорит, после этого позвонила представительнице Лаченкова – и та якобы подтвердила разговор с Тхоренко. Шухнина заявила, что записала тот телефонный разговор.

"Это все реальные цифры, он (Богдан Тхоренко – Ред.) не обманывает. Чем выше человек, тем больше других людей, которые хотят это сбить — из-за зависти, личной неприязни", – говорит на записи телефонного разговора собеседница Шухниной.

В видео также есть комментарий Богдана Тхоренко, в котором тот говорит, что Лаченков якобы ранее публиковал "джинсу".

"Ты (Шухнина — Ред.) была первым случаем. Раньше он публиковал джинсу — ему диктовали, что постить. Это была долгосрочная перспектива, там все проговорено и оплачено: то есть есть человек, за которого он в одном контексте "гнет палку". А для в@обов он ищет, у кого есть деньги, кто не связан с действующей властью, Офисом Президента и Верховной Радой. Сейчас он в любом случае возьмется за какого-то блогера, типа Дэна Поветкина", – говорит мужчина на продемонстрированном Шухниной аудио.

В блоге Лаченкова до озвучивания блогером обвинений упоминаний о блогере Кате Крипто не было по меньшей мере несколько недель. По версии Тхоренко, это объясняется тем, что "между сторонами продолжается коммуникация".

"Потому что мы начали вести коммуникацию. И он понимает, что сейчас ему невыгодно что-то писать. Он выставляет пост полтора месяца назад и сейчас — то есть таким образом давит на психику человека. И он не остановится — что-то да и придумает. За $200 000 он только "стопает" публикации навсегда. После этого о тебе никто больше ничего постить не будет. Возможно, раньше он не так открыто этим занимался, но сейчас — апогей", – говорит он в разговоре, вошедшем в видео Шухниной.

Кроме того, Шухнина заявила, что якобы от Лаченкова за прекращение публикаций о ней в его канале ей поступило "предложение" по "рассрочке" выплаты упомянутых 200 тыс. долларов – на четыре платежа по 50 тыс. в месяц.

Реакция Игоря Лаченкова: блогер выдвинул встречные обвинения

Сам Лаченков на обвинения Шухниной отреагировал вечером 2 июня. Он напомнил, что еще в апреле писал, что ему якобы предложили деньги, чтобы он не упоминал о деятельности людей, которых сам Лаченков называет "инфоциганами".

"Мошенники трясутся от гнева, что благодаря огласке их курсы больше никто не покупает и будут написаны заявления в органы за мошенничество. Знал что они будут поливать меня грязью за это, заказывать заказуху и тд, поэтому сразу про это написал", – говорится в его сообщении от 2 июня.

Уже на следующий день Лаченков заявил, что обвинения в его адрес связаны с тем, что он "мешает схемы мутить", а также обвинил Катю Крипто в якобы причастности к созданию "масштабной мошеннической схемы по обложению украинцев и отмыванию денег", а также в неуплате налогов – и обратился в сообщении к Бюро экономической безопасности с предложением "обратить внимание" на это.

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