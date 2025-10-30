Готовят солдат из украинских детей: Нацполиция разоблачила руководителей ячейки 'Юнармии' в Донецкой области. Фото и видео

Нацполиция задокументировала деятельность руководителей региональной ячейки "Юнармии" в Донецкой области, которые под видом "военно-патриотического" воспитания системно милитаризировали несовершеннолетних. На детях отрабатывали строевую подготовку, работу с оружием, тактику боя и осуществлялась идеологическая обработка с целью воспитания враждебного отношения к Украине.

Видео дня

В систему попадали дети из Донецка, близлежащих населенных пунктов, а также с новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в Нацполиции.

Следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований задокументировали механизм вербовки и установили иерархию причастных лиц в регионе.

Судебно-лингвистические и семантико-текстовые экспертизы ИСТЕ СБУ подтвердили, что деятельность организации выходит за пределы культурно-воспитательной работы и используется как инструмент пропаганды, мобилизации и подготовки будущих солдат. В деле есть фотоматериалы и видео, подтверждающие эти выводы.

В материалах расследования, в частности, содержится пример 18-летнего жителя Горловки, который попал под влияние системы еще ребенком в 2014 году, в 2023-м с согласия матери вступил в движение и впоследствии — в вооруженные формирования РФ. Он погиб в июне 2024 года во время боевых действий. Отмечается, что подобные факты подтверждаются открытыми источниками и собранными доказательствами.

Правоохранители установили имена руководителей Донецкой ячейки "Юнармии" — среди подозреваемых: глава регионального отделения, его заместитель, руководители городских ячеек в Макеевке, Кировском и Торезе, руководитель местного штаба "Молодая гвардия – Юнармия", а также лица, ответственные за вербовку, учебные программы и материально-техническое обеспечение.

По материалам следствия сообщено о подозрении десяти фигурантам, причастным к организации и курированию деятельности на региональном и местном уровнях.

Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины — в частности совершение военного преступления организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 438) и оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификацию ее участников (ч. 3 ст. 436-2). Санкции предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы.

Полиция также отмечает, что привлечение несовершеннолетних к военным действиям и их мобилизация под давлением оккупационной администрации является нарушением международного гуманитарного права, в частности статьи 51 Женевской конвенции. Движение "Юнармия" уже признано инструментом милитаризации детей и находится в санкционных списках ЕС, США и Украины.

Следователи продолжают сбор доказательной базы, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые организовывали и внедряли программы милитаризации детей на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль спустил своим ставленникам на оккупированных территориях новые методички, направленные на усиление влияния на украинскую молодежь. В "рекомендациях" Москвы содержатся советы по выявлению детей, которые интересуются событиями в Украине, читают международные ресурсы или оставляют "антипутинские" комментарии в соцсетях.

Для идеологической "перепрошивки" несовершеннолетних украинцев россияне концентрируются на формировании у них "толерантного отношения" к российскому вторжению и навязывании пропагандистской имперской версии истории, в частности Второй мировой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!