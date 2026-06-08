Готовил поджог электроподстанции: в Кропивницком бросили за решетку агента ФСБ

Суд приговорил к 15 годам заклю чения с конфискацией имущества жителя Кропивницкого, который работал на российскую ФСБ и готовил поджог электроподстанции. По данным следствия, злоумышленник также собирал информацию о местах пребывания украинских военных.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По информации ведомства, агента задержали еще в феврале 2025 года во время подготовки диверсии на одном из энергетических объектов города.

Как российский агент готовил диверсию

Как установило расследование, российские спецслужбы завербовали местного безработного через Telegram-каналы, где он искал способы быстрого заработка. После вербовки он получил задание собрать информацию об опорной электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией областную больницу и жилые районы Кропивницкого.

По указаниям кураторов он проводил разведку возле энергообъекта, изучал систему охраны и фиксировал техническое состояние оборудования. В дальнейшем агент должен был получить инструкции по изготовлению легковоспламеняющейся смеси, которой планировал облить оборудование подстанции и поджечь его.

Задержали во время сбора данных о военных

Кроме подготовки диверсии, злоумышленник также собирал сведения о возможных местах дислокации украинских военных в Кропивницком. Именно во время такой разведки сотрудники СБУ задержали его вблизи пункта временного пребывания Сил обороны.

Во время обыска правоохранители изъяли смартфон, который предатель использовал для общения с представителями ФСБ и передачи собранной информации.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Расследование проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор вражескому диверсанту, который поджег в Киеве оборудование "Укрзализныци". Злоумышленник действовал, рассчитывая на вознаграждение от врага, взамен получил 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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