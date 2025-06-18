'Глобино' обвиняют в экоциде: политолог назвал компанию 'сознательным союзником врага'

Компания "Глобино" снова в фокусе общественного внимания - на этот раз из-за экологической катастрофы на Полтавщине. По данным местных жителей и экологов, именно свинокомплекс компании стал источником загрязнения реки Псел. Отравленная вода вызвала массовый мор рыбы, а последствия ощущались более чем на 30 км ниже по течению. Уголовное производство было открыто, но никаких наказаний до сих пор не вынесли.

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Этот случай прокомментировал политолог Виктор Таран. В своей заметке он не только обратил внимание на само событие, но и подчеркнул более глубокие угрозы, которые кроются за подобными кейсами:

"Именно такие процессы - хоть и менее заметные, чем взрывы, - приводят к глубокой внутренней дестабилизации. Люди покидают эти территории... Идеальная почва для пророссийских нарративов",- пишет Таран.

Политолог подчеркнул, что в военное время игнорирование экологических норм - это не только нарушение закона, а потенциально - инструмент гибридного воздействия, подрывающий доверие к государству.

"В нынешнем контексте они являются частью большой схемы, которая работает на расшатывание страны изнутри. Они становятся частью российского экоцида",- отмечает эксперт.

На фоне этого Таран прямо обратился к новоназначенному Генеральному прокурору Руслану Кравченко:

"Как раз новый Генпрокурор только начинает свою работу - и именно поэтому подобные кейсы должны стать для него тестом на принципиальность. Надеюсь, он доведет это дело до конца и виновные будут наказаны".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что компания "Глобино" фигурирует в уголовном производстве по признакам закупки продукции российского происхождения.