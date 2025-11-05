Главу Ингушетии приговорили к 8 годам тюрьмы в Украине за финансирование войны: подробности

Украинский суд приговорил к 8 годам лишения свободы главу Республики Ингушетия (РФ) Махмуда-Али Калиматова. Приговор вынесен заочно, отбывание наказания должно сопровождаться конфискацией имущества.

Видео дня

Калиматова суд признал виновным в финансировании агрессивной войны России против Украины, в частности путем выплаты разовых премий новым оккупантам в рядах путинской армии. О приговоре сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о приговоре

"По публичному обвинению Черновицкой областной прокуратуры суд вынес заочный приговор для главы Республики Ингушетия. Он признан виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины) и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – заявили в ОГПУ.

В прокуратуре отметили, что в ходе следствия удалось доказать: Калиматов систематически направлял средства и ресурсы для поддержки российских оккупационных войск. В частности, по его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с вооруженными силами РФ — от 100 до 400 тысяч рублей.

Также по приказу Калиматова, в этом субъекте РФ была налажена поставка медикаментов, тактического снаряжения, одежды, тепловых пушек, спальников — всего 45 тонн груза, а также автомобилей для военнослужащих ВС РФ, участвующих в "сво".

В ОГПУ также напомнили, что этот российский чиновник находится под санкциями Украины, США и Великобритании.

Специальное досудебное расследование в этом уголовном производстве проводили следователи Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Эстонии задержали пророссийского пропагандиста Олега Беседина, который распространял прокремлевские нарративы и фейки среди русскоязычной аудитории Эстонии. Задержание состоялось 4 ноября. Беседину инкриминируют осуществление ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и нарушение

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

международных санкций.