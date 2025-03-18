В Одесской области задержали правоохранителя, организовавшего 'схему' со списанием с воинского учета. Видео

Сотрудники Государственного бюро расследований в Одесской области задержали правоохранителя, который помогал военнообязанным избегать мобилизации. За деньги он предлагал уклонистам оформить списание с воинского учета.

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Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал деньги от очередного "клиента", сейчас он находится под стражей. Подробности сообщили в ГБР.

"Работники ГБР задержали правоохранителя из Одесской области, который за деньги обещал оформить списание с воинского учета. Используя свои полномочия, он подыскивал мужчин, которые находились в розыске и скрывались от ТЦК и СП. За 15 тыс. долларов США он предлагал им якобы через знакомых специалистов медико-социальной экспертизы оформить инвалидность соответствующей группы, которая разрешала списание с воинского учета", – отметили в Госбюро расследований.

Задержан был злоумышленник с поличным 13 марта текущего года: в момент задержания он получал 15 тысяч долларов от мужчины, находившегося в розыске ТЦК, за предоставленную "услугу".

Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Мужчина также отстранен от должности.

Санкция статьи, которую инкриминировали подозреваемому, предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

"ГБР устанавливает полный круг причастных к сделке лиц и тех, кто успел воспользоваться "услугами" фигуранта. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора", – добавили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР передало в суд дело об отмывании 140 млн грн экс-начальником одесского ТЦК. Евгения Борисова подозревают в получении преступным путем имущества на сумму более 140 миллионов гривен.

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