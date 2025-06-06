'Есть сомнения в его предвзятости': адвокаты офицеров УГО требуют отвода судьи Юшкова

Адвокаты задержанных офицеров УГО требуют отвести от дела судью Михаила Юшкова из-за возможных связей с оккупированными территориями.

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Об этом сообщает "5 канал".

Известно, что судья имеет имущество и родственников на временно оккупированных территориях, поскольку сам он родом из Донецкой области. Это вызывает определенные сомнения относительно его беспристрастности в делах, связанных с российской агрессией.

Обосновывая свою позицию, адвокаты отметили, что предыдущие решения Юшкова подрывают доверие к его объективности. В частности, речь идет о снятии ареста со счетов российского онлайн-казино и условное освобождение российской наводчицы.

Поскольку текущее дело базируется на материалах российской флешки, что может быть спецоперацией ФСБ, адвокаты отмечают, что "этот судья не может судить военных, которые защищают Украину".

ГБР задержало офицеров УГО по делу "Флешки ФСБ", и теперь их держат под стражей с огромными залогами. Суммы залогов превышают 350 миллионов гривен для каждого. Адвокаты отмечают, что такой размер залога не соответствует ни доходам офицеров, ни сути подозрения, ведь речь идет не об экономическом преступлении, а о деле, построенном на данных с флешки сомнительного происхождения.

Правозащитники заявляют, что из офицеров пытаются выбить показания против Петра Порошенко.