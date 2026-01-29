Ехал с превышением скорости: суд вынес приговору мужу блоггера Анны Жук за ДТП, в котором она погибла

Лубенский горрайонный суд вынес приговор водителю легковушки Lexus по делу о смертельном ДТП, которое произошло в январе 2025 года на трассе Киев-Харьков вблизи села Засулье. В ней погибла блоггер Анна Жук. Еще три человека травмировались, в том числе ее сын.

Об этом говорится в Едином рестре судебных решений. Владимира Билевцова признали виновным в гибели женщины.

Что известно

Суд пришел к выводу, что у Билевцова была техническая возможность избежать аварии. Проведенные экспертизы подтвердили, что ключевой причиной ДТП стали его действия, а не технические неисправности автомобиля или других участников движения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и добровольно возместил потерпевшим моральный и материальный ущерб, а также расходы на лечение. Потерпевшие заявили, что не имеют к нему претензий, и просили суд не лишать его свободы.

Суд признал водителя виновным по части 2 статьи 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения потерпевших" и тем не менее, учитывая искреннее раскаяние и возмещение, освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Также мужчина был лишен права управлять транспортными средствами сроком на два года.

Напомним, ДТП произошло 24 января 2025 года. 36-летняя Анна Жук погибла на месте. Ее малолетний сын получил тяжелые травмы, водитель грузовика – средней тяжести, а сам Билевцов также был госпитализирован. Полтавская облпрокуратура передала дело в суд, обвинив в совершении ДТП именно Билевцова.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал, что известно о Владимире Билевцове. Сейчас мужчине 24 года, и у него остался сын Анны – один из четырех ее детей.

