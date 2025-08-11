Депутата Житомирского облсовета Костюшко обвинили в масштабном мошенничестве: что известно

Депутат Житомирского областного совета, владелица группы компаний "Заря Агро Групп" Ирина Костюшко более 12 лет незаконно использовала земли Коростенского территориального общества для ведения деятельности своего предприятия. По решению Верховного суда более 50 участков более чем на 500 га в окрестностях села Стремигород теперь подлежат возвращению во владение общины. Костюшко могут привлечь к ответственности по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде содержания под стражей до 8 лет, говорится в материале "Коротко.Про".

Пишет издание "Українські новини".

"В конце 1995 года коллективное сельхозпредприятие "Заря" в селе Стремигород Житомирской области получило 2,2 тыс. га земли в свое распоряжение. Наделы предстояло распаивать, то есть раздать почти 400 бывшим работникам колхоза или их семьям, а остальные земли передать в фонд запаса.

В 2000 году КСП переформатировали в частно-арендное сельскохозяйственное предприятие "Заря", получившее тот же идентификационный код, но других учредителей (только одного из 400). Таким образом, фактически землю увели у людей и общины", - говорится в статье.

Решение о правопреемстве было зафиксировано в уставе, а также в документах районной администрации. Однако на самом деле это было создание новой организации, фактически незаконно получившей в частную собственность земли крестьян и сельской общины, подлежащих разделению на паи. Согласно судебным решениям, "регистрация по ПОСП "Заря" частной формы собственности на землю в результате реформирования КСП не предусмотрена никакими нормами законодательства, равно как и регистрация частной формы собственности на землю на основании государственного акта на право коллективной собственности на землю, что отдельно свидетельствует о неправомерности указанных действий".

Видео дня

С самого начала вокруг участков разворачивалась криминальная история. В феврале 2022 года следственным отделом Коростенского райуправления ГУНП в Житомирской области было открыто производство №42022062350000035 от 22.02.2022 о присвоении путем мошенничества должностными лицами ряда сельхозпредприятий земельных участков. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, ответственность – от 3 до 8 лет лишения свободы). "В рамках производства те же участки, возвращение которых впоследствии требовала прокуратура, следователи просили суд арестовать, что в конце концов и было сделано", – добавляет издание.

В феврале 2022 года "Заря" сдала участки в аренду ООО "Фин-Инвест Полесья" на 7 лет и заключила договор "очистки участков" от леса. Правда, владельцы забыли взять разрешения на вырубку. "Незаконные пни обнаружили в августе 2024 года, из-за чего следователи Коростенского райотдела открыли еще одно уголовное производство - №120240604900000514 , уже по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, незаконное тюрьмы)", - отмечают журналисты. Они также выяснили, что ООО "Фин-Инвест Полесья" (новое название "Сильгосплан", сейчас в банкротстве), уже на тот момент фигурировало в уголовном производстве о выводе $16 млн на зарубежные счета из банка "Сич", входило в состав финансово-конвертационного центра, уклонялось от уплаты налогов, участвовало в схемах теневого вывоза зерна.

В 2024 году Житомирская прокуратура подала отдельное заявление в хозяйственный суд о истребовании более 50 участков общей площадью 529 га из владения ПОСП "Заря" (код 03743552) в собственность территориального общества. Фамилия Костюшко как незаконного владельца земельных участков была прямо указана в материалах в Едином реестре судебных решений. С начала 2024 по апрель 2025 года стороны прошли все инстанции – в Верховный суд. Последний постановил, что "Заря" обрабатывает 53 надела незаконно, поэтому их нужно вернуть общине. Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

По расчетам журналистов, местное общество может рассчитывать по меньшей мере на 30-40 млн грн. компенсации за незаконное использование участков (арендная плата за 12 лет) без учета ущерба, причиненного земли, незаконной вырубке насаждений и т.п. Костюшко же может ожидать наказания в виде 8 лет тюрьмы, если будет доказан ее сговор с предыдущими владельцами ради получения контроля над "заброшенными фермами".