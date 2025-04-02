Дело об убийстве Фарион: на суде рассмотрели показания тайного свидетеля

В Шевченковском районном суде Львова 2 апреля, во время слушаний по делу об убийстве Ирины Фарион, по запросу защитника подозреваемого были рассмотрены показания тайного свидетеля. Это тот человек, который предоставил правоохранителям фото, которым воспользовались полицейские в поисках преступника.

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Об этом из зала суда рассказал украинский вещатель. Вопрос у защитника возник к одному из доказательств, ведь свидетель скрывает личные данные.

"Дело здесь даже не в ограничениях к стороне защиты в реализации своих прав на получение информации о свидетеле, к некоему анализу или объективности его показаний, а вообще в допустимости такого доказательства. За 20 с лишним лет правовой практики я ни разу не сталкивался со свидетелем со стороны обвинения, который скрывал бы личные данные по собственной инициативе", – отметил Юрий Немировский, адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко.

По запросу защитника в суде изучали фото, предоставленные анонимным свидетелем. Напомним, именно этот снимок полиция использовала во время розыска после убийства.

Также в суде интересовались скриншотами переписки Зинченко о покупке очков, панамы и сумки.

"Свидетель этот тайный, но я хочу его поблагодарить за смелость и честность", – сказала дочь убитой Ирины Фарион.

Отдельно на заседании суда разбиралось ходатайство защиты Зинченко о переводе арестованного в одиночную камеру. Юрий Немировский потребовал от суда усилить средства защиты подозреваемого в целях безопасности последнего.

По его словам, в социальных сетях "четко видны намерения по крайней мере некоторых представителей общества совершить расправу над подзащитным".

"По информации, полученной от общения с подзащитным, создается впечатление, что в СИЗО действительно что-то происходит. По непонятным причинам там меняются сокамерники, звучат угрозы прямые", – рассказал адвокат.

Однако суд отклонил это ходатайство.

Судя по заявлениям Зинченко, он отвергает обвинения в убийстве. Поэтому в суде просматривали видео, где ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP.

"Кто-то взял на себя ответственность за убийство Ирины Фарион, но в настоящее время связи со мной еще не увидели. Во-вторых, в видео были отрывки из манифеста. Судя по ним, я не вижу, где там в мотивах то, что инкриминируют мне", – сказал подозреваемый.

Рассмотрение дела продолжается, следующее заседание суда назначено на 9 апреля.

Напомним, что 18-летний подозреваемый в преступлении Зинченко был задержан в Днепре по месту жительства в июле прошлого года, и с тех пор он находится под стражей.

Как писал OBOZ.UA, убийство Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Пуля попала женщине в голову. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

Уже 21 июля известную украинку похоронили. Проститься с Фарион во Львове пришли тысячи человек.

Адвокат Наталья Романик, представляющая интересы дочери убитой, заявила, что задержанный Зинченко считал себя "санитаром общества".

В свою очередь адвокат подозреваемого рассказал, что его подзащитный отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной.

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