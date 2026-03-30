Действовал из корыстных побуждений: в Украине будут судить иностранца, который передавал данные о расположении ВСУ. Фото

Иностранца, который передавал информацию о расположении Вооруженных сил Украины, будут судить в Украине. Обвинительный акт вместе с соглашением о признании виновности направили в суд 27 марта 2026 года.

Видео дня

В Telegram-канале Офиса Генерального прокурора сообщили, что дело подготовили прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны. В ведомстве отметили:"Обвиняемый передавал информацию о размещении украинских военных с возможностью идентификации на местности".

По данным следствия, иностранец действовал во время военного положения и имел корыстный мотив. Он распространял информацию о позициях украинских военных, которая могла быть использована в пользу государства-агрессора.

Кроме этого, правоохранители установили факт незаконного хранения оружия. У мужчины изъяли пистолет Макарова и 16 боевых патронов.

Наказание и детали

Во время досудебного расследования стороны заключили соглашение о признании виновности. За несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ согласовано наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще 3 года – за незаконное обращение с оружием.

По совокупности преступлений окончательный срок составляет 8 лет 6 месяцев заключения. С 29 октября 2025 года обвиняемый находится под стражей по решению суда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!