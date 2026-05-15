Были завербованы через Telegram-каналы для знакомств: СБУ разоблачила группу поджигателей, которые выполняли заказ РФ в Черкасской области

В Черкасской области правоохранители разоблачили группу молодых людей, которые выполняли поджоги по заказу российских спецслужб. Злоумышленников вербовали через Telegram-каналы, используя психологическое давление и шантаж.

Всех причастных удалось задержать, части из них уже сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены местные жители в возрасте от 18 до 21 года. Установлено, что их завербовали представители российских спецслужб, когда молодые люди искали знакомства в Telegram-каналах.

Вербовка происходила через фейковые женские аккаунты, с которых длительное время вели общение и создавали иллюзию романтических отношений.

Впоследствии, в день так называемого "свидания", с молодыми людьми связывались неизвестные, которые представлялись украинскими правоохранителями. Они сообщали, что якобы их "знакомые" работают на вражеские спецслужбы, после чего начинали шантажировать ребят и заставляли их к сотрудничеству.

Под видом участия в "спецоперации" по разоблачению агентов, завербованным давали задание осуществлять поджоги. В частности, они должны были ночью поджигать банковские учреждения и гражданские автомобили, в которых, по легенде кураторов, якобы находились предатели.

Следствием установлено, что злоумышленники пытались уничтожить огнем гражданский автомобиль и четыре банковских отделения в Черкассах. Правоохранители задержали их "по горячим следам", что позволило предотвратить дальнейшие преступления.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с врагом. Также установлено, что все участники действовали отдельно друг от друга, однако координировались одним куратором с территории Российской Федерации.

Сейчас трем фигурантам уже сообщено о подозрении по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. В отношении еще двух человек решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности, а также возможную дополнительную квалификацию их действий.

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Российской Федерации, который корректировал удары врага по Одессе. Предателя (местного мастера по ремонту компьютерной техники) завербовали через TikTok.

– В начале мая СБУ поймала трех блогеров, которые распространяли координаты расположения украинских войск в разных регионах страны. Теперь "контентмейкерам" грозит до восьми лет лишения свободы.

