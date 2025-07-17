Брали по $9 тыс. с человека: на Харьковщине разоблачили канал незаконной переправки через границу. Фото

В Харьковской области разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал 54-летний харьковчанин, который за свои "услуги" брал с каждого желающего нарушить закон по 9000 долларов.

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Во время спецоперации пограничники совместно с полицией задержали организатора схемы, когда тот брал аванс за пятерых человек, которые хотели пересечь границу в обход определенных пунктов пропуска. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Злоумышленника задержали во время получения $30 000 – задатка за переправку пяти нарушителей за границу. Во время обыска в его автомобиле был обнаружен мобильный телефон и наличные средства", – говорится в сообщении.

Фигурант задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность. Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные граждане Украины, которые незаконно пересекают государственную границу на участке, граничащем с непризнанным Приднестровьем, попадают в руки подконтрольных России местных спецслужб. Мужчин допрашивают с использованием давления и унижений, их заставляют рассказывать о расположении украинских воинских частей и ПВО, технике и военнослужащих ВСУ.

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