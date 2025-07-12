Мужчин, которые бегут из Украины через Приднестровье, допрашивают о военных объектах: данные сливают российской ФСБ – СМИ

Военнообязанные граждане Украины, незаконно пересекающие государственную границу на участке, граничащем с непризнанным Приднестровьем, попадают в руки подконтрольных России местных спецслужб. Мужчин допрашивают с использованием давления и унижений, их заставляют рассказывать о расположении украинских воинских частей и ПВО, технике и военнослужащих ВСУ.

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Полученную таким способом информацию сепаратисты квазиреспублики передают ФСБ РФ. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Украинцев, которые из-за страха перед мобилизацией воспользовались "услугами" организаторов схем по незаконной переправке через границу на участке с Приднестровьем, перевозчики сдают подконтрольным России спецслужбам. Беглецов из Украины сразу после пересечения границы везут на допрос к следователям так называемого министерства госбезопасности — ведомства, которое возглавляет бывший сотрудник ФСБ России Валерий Гебос.

Журналисты под легендой пообщались с организаторами незаконных перевозок мужчин за границу, а также с самими беглецами – и выяснили, что на этих допросах граждан Украины заставляют делиться информацией о расположении украинских военных частей и ПВО, технику и военнослужащих ВСУ. Собранные данные, по словам очевидцев, передаются в ФСБ. Хотя некоторых из мужчин, с которыми пообщались расследователи, допрашивали непосредственно российские спецслужбисты.

Эти допросы для мужчин, сбежавших из Украины с помощью перевозчиков, проходят с давлением и унижениями.

"У меня были жесткие допросы. И, скорее всего, это были ФСБшники. Этот, что меня допрашивал, ну очень похож был. Потому что спрашивали о военной технике. Унижали... Наручники могут надеть, бросить на подвал, если подозревают, что ты врешь или что-то еще", — рассказал один из украинцев, побывавший на таком допросе.

Интересуют представителей "МГБ ПМР" прежде всего военные объекты в родном городе беглеца, информация о его друзьях-военных, полная личная информация о самом допрашиваемом и его родственниках, включая адреса и номера телефонов. Мобильные устройства также тщательно изучают, выискивая там все, что хоть как-то связано с войной.

Один из собеседников "Слідство.Інфо" рассказал, что заставить допрашиваемых украинцев говорить в "МГБ ПМР" пытаются угрозами "вернуть обратно в Украину".

"Меня, конечно, жестко таскали. Морально просто жестко. Мол, "ты набазарил столько информации всякой разной"... Хотя я вроде ничего такого не рассказывал... "Мы тебя сейчас вместе с этим всем отправим на границу, там тебя свои забьют ногами", – рассказал мужчина.

Организаторы схем по незаконному пересечению границы и вывозу военнообязанных украинцев в Приднестровье, не зная, что общаются с журналистами, признали: все маршруты ведут через "МГБ".

В ходе расследования журналисты пообщались с десятками мужчин, выехавших из Украины через Приднестровье с помощью перевозчиков. Все они подтвердили, что проходили допросы. Избежать этого удалось лишь тем, кто пересекал границу самостоятельно – и то не всем.

Своим "клиентам" организаторы незаконного выезда через оккупированное Приднестровье о допросах, которые их ждут, не сообщают. Тех же, кто задает вопросы сам, убеждают, что речь идет о "формальности".

"У нас есть другие маршруты, где мы обязательно должны завести через "МГБ", а потом они там находятся немного и их отпускают. Я вам скажу, что в последнее время мы работали, — все маршруты были через "МГБ", — рассказал один из организаторов незаконных перевозок, которого журналисты назвали Владом.

Журналисты "Слідство.Інфо" направили запрос в так называемые МГБ и МИД непризнанного Приднестровья с просьбой объяснить причины проведения допросов украинцев, но ответа не получили.

Напомним, весной этого года СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, которого перебросили в Украину. Он прибыл в Одессу, где выдавал себя за предпринимателя, с целью похищения секретных украинских разработок в сфере беспилотных систем.Для выполнения задачи шпион намеревался завербовать военнослужащего Сил обороны, который работает с БПЛА.

Как установило следствие, фигурант планировал вывезти данные в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для агрессора.

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