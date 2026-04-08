Брали по $12 тыс. за переправу в Молдову: украинские пограничники раскрыли новую 'схему'. Фото

В Черновицкой области пограничники разоблачили очередную схему выезда мужчин из Украины. Незаконную переправку нарушителей осуществляли в Молдову.

Организаторы схемы брали с каждого "клиента" по 12 тыс. долларов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации пограничников, группу, которая организовала незаконную переправку нарушителей в Молдову в обход пунктов пропуска, обнаружили оперативники Черновицкого пограничного отряда совместно с СБУ и полицией.

Один из нарушителей был задержан после передачи $12 000 соорганизатору схемы. Двое других – организатор и его помощник – были задержаны вблизи реки Днестр. Мужчин задержали, когда они готовились переправить нарушителя на надувной лодке.

Во время обысков изъяли денежные средства, ноутбуки, телефоны, надувная лодка и автомобиль. Все фигуранты взяты под стражу и объявлены подозрения в совершении уголовного правонарушения.

Правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания фигурантов уголовного производства, выявлены и изъяты деньги, ноутбуки, мобильные телефоны и другая доказательная база.

Фигуранты дела задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрениях по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Мероприятия проводились совместно с представителями Управления СБУ в Хмельницкой области, ГУНП в Хмельницкой области при силовой поддержке спецподразделения "Дозор" под процессуальным руководством Каменец-Подольской окружной прокуратуры.

