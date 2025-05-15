Брала $16 тыс. с человека: в Винницкой области задержали учительницу географии, которая организовала схему переправки мужчин через границу. Фото

В Винницкой области правоохранители разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Организатором схемы, как выяснило следствие, оказалась учительница географии, которая брала с каждого клиента по 16 тысяч долларов США.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Педагог использовала свои знания для прокладывания маршрутов вне официальных пунктов пропуска. Она искала желающих, проводила инструктаж и координировала их действия на пути к границе.

"Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Могилев-Подольскому пограничному отряду ГВЗВВВБ "Юг" Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу", – говорится в сообщении.

Организатором оказалась учительница географии, работающая в Винницкой области. Вместо своих прямых обязанностей обучать детей, она решила использовать знания для незаконных схем.

По данным следствия, женщина искала клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска. За свои услуги учительница брала 16 тысяч долларов США с одного человека.

Женщину задержали во время получения части средств от очередного уклониста. Во время санкционированных обысков у нее изъяли наличные, мобильные телефоны, черновые записи и автомобиль.

Сейчас ей сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Операцию проводили совместно пограничники, Нацполиция, СБУ и прокуратура Винницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, организовал схему уклонения от мобилизации. Злоумышленник брался "решать" любые вопросы, связанные с увольнением с военной службы или незаконным выездом за границу.

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