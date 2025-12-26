В условиях полномасштабной войны антикоррупционная система остается одним из ключевых элементов институциональной устойчивости государства. Вместе с тем деятельность антикоррупционных правоохранительных органов все чаще сосредоточивается на представителях высших органов государственной власти, что актуализирует вопрос соблюдения принципов верховенства права, процессуальных гарантий и политической нейтральности.

Видео дня

В профессиональной среде усиливается дискуссия о соотношении достижения формального "результата" в антикоррупционных делах и неукоснительного соблюдения требований уголовного процессуального законодательства. Особую актуальность эти вопросы приобретают в контексте внешнего влияния на институциональные процессы и принятие стратегических решений государства, в частности в период судьбоносных переговоров о мире в Украине. В этой связи обсуждается допустимость внешнего влияния на властные процессы или институциональные решения в условиях военного положения.

В то же время борьба за результат не может и не должна осуществляться путем нарушения закона. Судебная практика по делам антикоррупционной вертикали свидетельствует, что в отдельных случаях стремление к формальному результату все же превалирует над требованиями уголовного процесса.

Процессуальные аспекты дела "Роттердам+"

В декабре состоялись очередные судебные заседания по делу "Роттердам+", во время которых суд исследовал блок процессуальных документов, в частности сообщение о подозрении. В ходе их исследования сторона обвинения сосредоточилась не на раскрытии содержания инкриминируемых деяний и обосновании причин длительности досудебного расследования, которое длилось более пяти с половиной лет, а на формальном объявлении значительного объема процессуальных материалов без объяснения их правового значения и роли в двух уголовных производствах.

Объявление документов осуществлялось в ускоренном режиме, без надлежащего анализа, что затрудняло их полноценную оценку судом и сторонами процесса.

В ходе судебного разбирательства фактически была подтверждена одна из ключевых позиций стороны защиты. Прокурор признал, что регистрация уголовного производства № 52022000000000276 от 22.09.2022 была обусловлена не выявлением новых фактических обстоятельств или новых событий уголовного преступления, а завершением сроков досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017.

Прокурор отметил, что в производстве № 52017000000000209 "не осталось почти сроков досудебного расследования", в связи с чем стороной обвинения был избран путь регистрации отдельного уголовного производства № 52022000000000276. В то же время было подтверждено, что при отсутствии такого процессуального ограничения все соответствующие эпизоды должны были бы быть объединены и расследованы в рамках одного уголовного производства. Фактически именно так и происходило в первоначальном производстве, в рамках которого расследовался период 2018–2019 годов без внесения соответствующих сведений в ЕРДР.

Риск двойного привлечения к ответственности

При таких обстоятельствах возникает вопрос о процессуальных последствиях разделения материалов между двумя уголовными производствами. В обоих делах речь идет об одних и тех же фактических обстоятельствах. Искусственное разграничение событий по временным периодам между двумя уголовными производствами по исключительно процессуальным соображениям, связанным с течением сроков досудебного расследования, создает риск двойного привлечения лиц к уголовной ответственности за одни и те же действия, что недопустимо и противоречит закону.

Дополнительно следует отметить, что такое разделение происходило несмотря на то, что Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС оставили в силе постановление о закрытии первого уголовного производства. Таким образом, решения двух судебных инстанций фактически были проигнорированы, а обвинение дважды выдвинуто по одним и тем же событиям.

Нарушения во время сообщения о подозрении

В ходе судебного разбирательства стороной защиты также были приведены доводы о существенных нарушениях порядка привлечения лиц к уголовной ответственности. В частности, фигурантов дела не вызывали в орган досудебного расследования для вручения сообщений о подозрении и не принимались меры для установления их фактического присутствия по месту жительства.

Сообщение о подозрении в отношении большинства лиц передавались жилищно-коммунальным организациям, хотя такой способ вручения допускается исключительно в случае временного отсутствия лица по месту жительства. Кроме того, сообщение о подозрении и ходатайство о применении мер пресечения были составлены неуполномоченными лицами.

Указанные нарушения привели к тому, что отдельные лица фактически не получили процессуальный статус подозреваемых, что имеет существенное значение для оценки законности дальнейших процессуальных действий по делу.