Адвокат из Херсона получила 'должность' от оккупантов и поплатилась: какое наказание ей грозит

Прокуратура Херсонской области заочно сообщила о подозрении адвокату, которая после оккупации части региона добровольно согласилась работать в так называемой "администрации" оккупантов. По данным следствия, летом 2022 года женщина заняла должность "начальницы отдела кадрово-правовой службы" в подконтрольном РФ департаменте здравоохранения Херсонской области.

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Об этом сообщает портал "Хочу к своим". "Прокуроры Херсонской областной и Скадовской окружной прокуратур заочно сообщили о подозрении адвокату из Херсона по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Псевдодепартамент, который возглавила предательница, был создан незаконно в рамках оккупационной администрации России. На своей должности подозреваемая координировала работу кадрового отдела, обеспечивала выполнение приказов оккупационного "руководства" и участвовала в разработке проектов приказов и нормативных актов, которые внедряли политику государства-агрессора на временно захваченных территориях.

Таким образом она способствовала деятельности незаконной оккупационной структуры, которая подрывала суверенитет Украины. Ей инкриминируют коллаборационную деятельность по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая корректировала российские удары на Константиновку. В состав ячейки входило четверо местных жителей, которые действовали порознь, но имели одного куратора.

Напомним, СБУ задержала очередного информатора российских спецслужб, который корректировал вражеские удары по Николаевщине. Предателем оказался 57-летний местный житель, бывший работник мебельной фабрики. Ключевой целью фигуранта были поиск и передача координат блокпостов и других мест сосредоточения Сил обороны Украины.

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