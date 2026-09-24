2305 пачек без акцизных марок: пограничники обнаружили контрабандные сигареты в салоне автомобиля. Видео

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили 2305 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины в автомобиле, пересекавшем украинско-венгерскую границу. Контрабандные сигареты совместная инспекционная группа пограничников и таможенников обнаружила в конструктивных особенностях транспортного средства.

Видео дня

Видео с досмотром автомобиля опубликовали на официальном канале Государственной пограничной службы Украины. По предварительной оценке, стоимость изъятых сигарет составляет около 900 тысяч гривен.

За рулем автомобиля находилась 41-летняя гражданка Украины. Она направлялась через украинско-венгерскую границу и, по её словам, не знала о тайнике в машине и его содержимом.

В ходе совместного досмотра пограничники и таможенники извлекли из конструктивных особенностей автомобиля 2305 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Материалы переданы БЭБ

По факту выявления признаков уголовного правонарушения Государственная пограничная служба направила сообщение в Бюро экономической безопасности Украины.

Предварительная сумма оценки изъятых табачных изделий составляет около 900 тысяч гривен . Другие обстоятельства обнаружения тайника и происхождения сигарет в предоставленном сообщении не уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские таможенники зафиксировали первые попытки незаконного ввоза в страну новых iPhone 18 Pro Max. Гаджеты пытались перевезти через границу двое молодых людей.

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