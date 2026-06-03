Лондонская благотворительная организация Barnet Refugee Service, занимающаяся оказанием помощи беженцам, может способствовать "отмыванию" репутации бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна перед его переездом в Великобританию.

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Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы издания EU Today.

Причиной для таких подозрений стал тот факт, что сестра Лагуна, Антонина Лагун, прошлой осенью стала членом попечительского совета организации. "Это произошло через пять дней после того, как на Лагуна наложили санкции органы власти Украины", – отмечают журналисты. В Лондон Антонина Лагун сбежала из-за ряда уголовных дел, возбужденных против нее в Украине.

По информации издания, организация работает под брендом New Citizens' Gateway и, в частности, содействует в оформлении виз беженца и дальнейшем получении статусов для облегчения интеграции в британское общество. Антонина Лагун (Antonina Lagun) вошла в список членов наблюдательного совета организации. На сайте фонда сказано, что Антонина Лагун имеет "более чем 20-летний опыт работы в сфере финансового лидерства, управления и рисков". "Как заместитель председателя правления ведущей финансовой организации, она руководила слиянием на сумму 4 млрд фунтов стерлингов, а в качестве финансового директора диверсифицированной холдинговой группы контролировала активы на сумму 800 млн фунтов стерлингов и руководила трансграничными операциями на сумму более 470 млн фунтов стерлингов", – говорится на сайте организации в разделе Trustees.

Ссылаясь на многочисленные публикации в украинских СМИ, западные журналисты подчеркивают, что "диверсифицированная холдинговая группа" – это набор офшорных компаний, через которые брат Антонины и его окружение де-факто отмывали деньги рефинансирования Национального банка, а также кредиты государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. "А выданные фиктивным фирмам займы в результате лишили обанкротившееся финансовое учреждение реальных залогов. И когда пришло время выплачивать депозиты после банкротства, во втором по величине частном банке страны не было на это средств. Национальный банк вывел "Дельта банк" с рынка из-за махинаций и дисбаланса в финансах в 2015 году. После этого началось расследование схем вывода средств", – говорится в материале.

Для западных читателей издание напоминает, что в Украине Лагуну преследуют в рамках десятка уголовных производств по обвинениям в мошенничестве и выводе средств через офшорные счета на суммы, эквивалентные сотням миллионов фунтов стерлингов. "Антонина была его близким бизнес-партнером, на нее были записаны десятки активов, в том числе и в сфере недвижимости. Также она входила в кредитный комитет банка, который выдавал ссуды подставным лицам под фиктивные залоги. Из-за этого Антонина – вместе с Николаем – сейчас является ответчиком по судебному иску Фонда гарантирования вкладов на 23 млрд грн – это около 400 млн фунтов стерлингов", – говорится в статье.

Авторы также добавляют, что из Лондона Антонина, скорее всего, сбежала не столько от войны, сколько от уголовного преследования на родине. "Поэтому ее появление в организации, занимающейся оказанием помощи беженцам… должно было насторожить других опекунов, а также доноров и партнеров Barnet Refugee Service. Ведь малейшая проверка по фамилии доктора Лагуна должна была бы вывести на другой, нескрываемый и очень токсичный для любой благотворительной организации Великобритании след – сотрудничество с Россией", – говорится в материале. В качестве примера издание приводит данные о том, что у Николая Лагуна с 2014 года есть российский паспорт, а также он переписал часть активов в России на окружение бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова. Кроме того, Лагун является прямым бизнес-партнером Кирилла Дмитриева – нынешнего экономического переговорщика России с США.

"В сентябре 2025 года Президент Украины своим указом ввел санкции СНБО против Лагуна, по одной из версий – именно из-за сотрудничества со страной-агрессором, уплаты налогов на оккупированных территориях и таким образом – поддержки вражеской армии. … В соответствии с санкционными ограничениями, у Лагуна должны быть заблокированы счета, ни он, ни его компании не могут осуществлять платежи, проводить отчуждение активов и т. д. В дальнейшем санкции могут быть расширены и на европейские страны", – добавляют журналисты.

На этом основании, предполагают они, Лагун, вероятно, начал искать пути "отступления" из Вены, поскольку в Украине активизировались процессы инициирования ходатайств об экстрадиции. Сестра может готовить его релокацию через фонд поддержки беженцев, – предполагают авторы.