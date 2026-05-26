11 тысяч долларов за 'списание' со службы: подполковника НГУ задержали второй раз за полгода. Фото

В Харькове правоохранители второй раз за полгода задержали подполковника Национальной гвардии Украины, которого подозревают в вымогательстве взятки за "списание" военнослужащего со службы. По данным следствия, офицер получил 11 тысяч долларов за обещание повлиять на решение медицинской комиссии.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Отмечается, что подполковнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Получил 11 тысяч долларов за "списание" со службы

По данным следствия, в мае 2026 года подполковник одной из воинских частей НГУ требовал и получил от гражданского лица 11 тысяч долларов неправомерной выгоды.

За эти средства он обещал повлиять на должностных лиц экспертной команды по оценке здоровья, чтобы те приняли решение, которое стало бы основанием для увольнения военнослужащего со службы.

Следователи установили, что во время встречи с "клиентом" в Харькове офицер подтвердил свое требование и заверил, что после получения денег "решит вопрос" с уполномоченными лицами.

Задержали с поличным

18 мая правоохранители задержали подполковника сразу после получения взятки. Арест состоялся на парковке возле одного из супермаркетов в Харькове.

Офицеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Суд избрал емумеру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 499 200 гривен.

Второе подозрение за полгода

В прокуратуре отметили, что это уже второе уголовное производство в отношении этого подполковника за последние месяцы.

Еще в январе 2026 года ему сообщали о подозрении по другому делу, также связанному со злоупотреблением влиянием.

Тогда, по данным следствия, офицер пообещал за 45 тысяч гривен повлиять на командование НГУ по переводу военнослужащего в другое подразделение.

После первого задержания суд также отправил его под стражу с возможностью внесения залога, который он оплатил. Однако, как отмечают в прокуратуре, "надлежащих выводов для себя он не сделал" и повторно совершил аналогичное преступление.

