10 силовиков, 2 прокурора, 2 соседа и одна "Дача"
Ресторан "Дача" – это не просто культовое заведение Одессы, но и успешный бизнес, построенный в независимой Украине. Это пример того, как предприниматели могут развивать город, создавать рабочие места, популяризировать одесскую кухню и делать ее всемирно известной.
Но в Украине успешный бизнес даже в трудные времена войны часто становится мишенью. Уже пятый год прокуратура пытается оспорить результаты приватизации здания ресторана. А соседские владельцы тоже не пренебрегают попытками воспользоваться такой ситуацией и откусить себе лакомый кусочек.
Прокуроры с 2023 года стабильно проигрывают суды по своим претензиям на приватизацию, 17 марта этого года было принято очередное судебное решение в пользу "Дачи", однако их это не останавливает и они ищут новые пути для давления на бизнес.
Кто эти прокуроры?
– Максим Ракович – заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры. Человек, который сам подозревается в незаконном обогащении. В декабре 2024 года Высший антикоррупционный суд обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Максима Раковича и его бывшей супруги, а ныне сожительницы Валентины Ракович. В результате открыто даже два производства: 42024000050000039 – по факту приобретения Максимом и Валентиной Ракович активов, стоимость которых значительно превышает их законные доходы, и 42024000050000040 – по фактам умышленного внесения в декларации фигурантов заведомо недостоверных сведений. Будет расследовать дело НАБУ под процессуальным руководством САП. Их подозревают в незаконном обогащении на сумму более 52,6 млн грн и декларировании недостоверной информации. Следствие проверяет факты приобретения недвижимости семьей Раковичей. В частности, в 2023 году мать Максима Раковича, Наталья Ракович, оформила на себя дом площадью 274,5 кв. м в селе Санжейка Одесской области и квартиру в Одессе площадью более 100 кв. м. Теща прокурора, Галина Яценко, в 2023 году стала владелицей квартиры площадью 94,7 кв. м в Ивано-Франковске. Сам Максим Ракович официально развелся с женой в 2019 году, однако, по данным деклараций, они продолжают совместно проживать. В случае подтверждения обвинений за незаконное обогащение он может получить от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
– Игорь Мустеца – заместитель генерального прокурора Украины. Известен тем, что пытался блокировать решение местных властей в поддержку Евромайдана. Также он стал героем журналистских расследований, когда его сняли в ресторане во время комендантского часа, хотя сам он все отрицал. Его декларации – это роскошное жилье в Киеве, огромные квартиры, сотни тысяч наличных денег. Прокурор с многолетним стажем, живущий как бизнесмен-миллионер. Он родом из Черновцов, где и начинал карьеру, там же во времена Революции достоинства он обжаловал решение местного совета об отставке премьер-министра Николая Азарова и импичменте президента Виктора Януковича.
Что пробует сделать прокуратура?
Прокуратура решила, что она вольна трактовать закон как вздумается.
- Сначала они заявили, что помещение "Дачи" приватизировано незаконно. Все суды они проиграли.
- Все время, пока дело о приватизации находится в судах, прокуратура всячески препятствует оформлению прав на землю под "Дачей".
Но закон здесь четкий:
- Владелец здания имеет безусловные права на пользование земельным участком под ним.
- Такое правило установлено согласно ст. 120 Земельного кодекса Украины и ст. 377 Гражданского кодекса.
Такой же взгляд неоднократно подтверждал Верховный Суд: право собственности на здание означает наличие прав на землю.
Прокуратура же трактует законы по своему усмотрению, создавая параллельную юридическую реальность.
Фабрикация: как это работает?
11 лет войны, 4-й год полномасштабной – а для "Дачи" уже скоро 5-й год борьбы с прокуратурой и чиновниками.
В марте 2021 года областная прокуратура инициировала судебные тяжбы против "Дачи". Три года борьбы, дело дошло до Верховного Суда Украины, и 28 августа 2023 года суд решил: в удовлетворении иска отказать. Но прокуратура, чувствуя, что проиграет, начинает новое дело 9 января 2023 года с такими же требованиями. Требования касаются законности приватизации здания ресторана.
Попытка прокуратуры с 2023 года завершилась фиаско еще в ноябре 2024-го – все судебные инстанции, включая Верховный Суд, отказали в удовлетворении иска, признав претензии правоохранителей неправомерными.
То есть сначала прокуроры заявляют, что доля здания ресторана приватизирована незаконно, а затем – что земля под рестораном не должна быть передана в пользование владельцу здания.
Для усиления своей позиции чиновники привлекают директора соседнего санатория, заявляющего, что ресторан занимает государственное имущество, но не имеет никаких подтверждающих документов.
Юристы подчеркивают: такие действия прокуратуры нарушают ст. 19 Конституции Украины, требующей, чтобы государственные органы действовали в рамках закона.
Мартовские победы "Дачи"
17 марта 2025 года в Хозяйственном суде Одесской области команда ресторана и адвокаты победили вновь по делу, начатому в 2021 году. Савва Либкин на своих ресурсах прокомментировал: "Мы понимаем, что впереди еще апелляция и кассация прокуратуры, но мы будем побеждать снова и благодарны судьям за справедливость.
Ведь наш ресторан – это об Одессе.
Ежегодно здесь бывает до 400 тысяч гостей, среди которых международные делегации и руководство государства, включая и президента Украины. Заведение входит в список лучших ресторанов страны уже более 10 лет, а его команда насчитывает 150 человек, которые рискуют потерять работу.
А прокуратура "имеет интерес к "Даче". Прямо как наш враг "имеет интерес к Одессе".
Но и мы, и Одесса устоим. Ни минуты не сомневаюсь. Моя команда всегда будет с нашими флагами защищать свои права. Всегда."
Мартовские предосторожности
Савва Либкин изредка пишет посты у себя на странице о длительном давлении со стороны одесской прокуратуры. И вот в марте он эмоционально напоминает читателям о давлении одесских прокуроров, а уже через несколько дней 10 прокуроров без решения суда, без документов и без объяснений появились на территории ресторана.
Очевидцы рассказывают:
- Люди "с казенными лицами" заходят на территорию, ведут себя по-хозяйски, что-то записывают, заглядывают в служебные помещения, что-то вынюхивают.
- Сотрудники растеряны, посетители нервничают.
- Никаких документов не предъявлено, только фраза: "Мы из прокуратуры, разбираемся".
- Ссылаются на какое-то "письмо", но даже его показать не могут.
К этим прокурорским "обзорам" еще прилагаются действия обоих соседей по земельным участкам, которые, глядя на действия прокуроров, выставляют претензии на землю или даже на границу у ворот ресторана.
Почему прокуроры внезапно активизировались?
- В Украине уже больше полугода нет генерального прокурора. Отсутствие руководства означает, что местные прокуроры работают практически бесконтрольно.
- В воздухе ощущается возможная предвыборная кампания, перестановка министров. Чьи интересы обслуживают прокуроры и почему они так спешат?
Комментарий Саввы Либкина: "Это война за право дышать".
"Последние годы я чувствую это не только как войну за "Дачу" – за землю и помещение, которое мы 20 лет назад отстроили из руин. Я чувствую это как войну вообще за право вести бизнес, за право быть защищенным, за свое право собственности, которое следует сохранить для следующих поколений. Я делаю все для того, чтобы дело моей жизни и рецепты моих бабушек принадлежали моим внукам.
Когда вокруг реальная война, мы продолжаем работать, бесплатно кормим военных и малоимущих, поддерживаем благотворительные инициативы.
И одновременно вынуждены сражаться с местными прокурорами. И не знаю, что страшнее теперь: угрозы путиниста Лебедева, что он припрется в завоеванную рашистами Одессу и засядет на "Даче", или вот такие визиты одесских "заказчиков справедливости". Я не удивлюсь, если в следующий раз придет целая гвардия и запретит нам не только работать, но и дышать".
Ситуация становится критической. Владелец ресторана обращался в Генеральную прокуратуру, дисциплинарную комиссию, к президенту и премьер-министру. Но пока никакой должной реакции.
Это не только "Дача". Это вопрос для всего бизнеса.
Многие бизнесмены приватизировали заброшенные склады, заводы, коммерческую недвижимость. Если в случае с "Дачей" прокуратура пробьет этот сценарий, это будет означать, что они могут прийти к любому.
Что дальше?
Юридическая логика проста. Если прокуратура продолжит действовать вне закона, дело пойдет в Верховный Суд, а возможно, и в Европейский суд по правам человека, однако те, кто делают "Дачу", уверены в своей правовой позиции и победе в судах.
Бизнесу следует задуматься: безопасно ли инвестировать и работать в стране, где право собственности можно перечеркнуть одной прокурорской подписью?
Поддержат ли предприниматели "Дачу"?
Дело "Дачи" может создать очень опасный прецедент: если можно забрать результаты приватизации у столь известного места – то как защищаться обычным, не публичным бизнесменам?
Это дело должно объединить бизнес-сообщество. И уже объединяет. Бизнес-ассоциация FBN Ukraine помогает и поддерживает защиту предпринимателя.
Если у вас есть бизнес в Одессе или в Украине, это дело может затронуть и вас.
Предприниматели, адвокаты, общественные деятели, международные партнеры! Сейчас ключевой момент, чтобы заявить о недопустимости таких действий.
Поддержите "Дачу", пока есть шанс остановить этот беззаконный прецедент.