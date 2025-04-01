10 силовиков, 2 прокурора, 2 соседа и одна 'Дача'

Ресторан "Дача" – это не просто культовое заведение Одессы, но и успешный бизнес, построенный в независимой Украине. Это пример того, как предприниматели могут развивать город, создавать рабочие места, популяризировать одесскую кухню и делать ее всемирно известной.

Но в Украине успешный бизнес даже в трудные времена войны часто становится мишенью. Уже пятый год прокуратура пытается оспорить результаты приватизации здания ресторана. А соседские владельцы тоже не пренебрегают попытками воспользоваться такой ситуацией и откусить себе лакомый кусочек.

Прокуроры с 2023 года стабильно проигрывают суды по своим претензиям на приватизацию, 17 марта этого года было принято очередное судебное решение в пользу "Дачи", однако их это не останавливает и они ищут новые пути для давления на бизнес.

Кто эти прокуроры?

– Максим Ракович – заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры. Человек, который сам подозревается в незаконном обогащении. В декабре 2024 года Высший антикоррупционный суд обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении Максима Раковича и его бывшей супруги, а ныне сожительницы Валентины Ракович. В результате открыто даже два производства: 42024000050000039 – по факту приобретения Максимом и Валентиной Ракович активов, стоимость которых значительно превышает их законные доходы, и 42024000050000040 – по фактам умышленного внесения в декларации фигурантов заведомо недостоверных сведений. Будет расследовать дело НАБУ под процессуальным руководством САП. Их подозревают в незаконном обогащении на сумму более 52,6 млн грн и декларировании недостоверной информации. Следствие проверяет факты приобретения недвижимости семьей Раковичей. В частности, в 2023 году мать Максима Раковича, Наталья Ракович, оформила на себя дом площадью 274,5 кв. м в селе Санжейка Одесской области и квартиру в Одессе площадью более 100 кв. м. Теща прокурора, Галина Яценко, в 2023 году стала владелицей квартиры площадью 94,7 кв. м в Ивано-Франковске. Сам Максим Ракович официально развелся с женой в 2019 году, однако, по данным деклараций, они продолжают совместно проживать. В случае подтверждения обвинений за незаконное обогащение он может получить от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

– Игорь Мустеца – заместитель генерального прокурора Украины. Известен тем, что пытался блокировать решение местных властей в поддержку Евромайдана. Также он стал героем журналистских расследований, когда его сняли в ресторане во время комендантского часа, хотя сам он все отрицал. Его декларации – это роскошное жилье в Киеве, огромные квартиры, сотни тысяч наличных денег. Прокурор с многолетним стажем, живущий как бизнесмен-миллионер. Он родом из Черновцов, где и начинал карьеру, там же во времена Революции достоинства он обжаловал решение местного совета об отставке премьер-министра Николая Азарова и импичменте президента Виктора Януковича.

Что пробует сделать прокуратура?

Прокуратура решила, что она вольна трактовать закон как вздумается.

Сначала они заявили, что помещение "Дачи" приватизировано незаконно. Все суды они проиграли.

Все время, пока дело о приватизации находится в судах, прокуратура всячески препятствует оформлению прав на землю под "Дачей".

Но закон здесь четкий:

Владелец здания имеет безусловные права на пользование земельным участком под ним.

Такое правило установлено согласно ст. 120 Земельного кодекса Украины и ст. 377 Гражданского кодекса.

Такой же взгляд неоднократно подтверждал Верховный Суд: право собственности на здание означает наличие прав на землю.

Прокуратура же трактует законы по своему усмотрению, создавая параллельную юридическую реальность.

Фабрикация: как это работает?

11 лет войны, 4-й год полномасштабной – а для "Дачи" уже скоро 5-й год борьбы с прокуратурой и чиновниками.

В марте 2021 года областная прокуратура инициировала судебные тяжбы против "Дачи". Три года борьбы, дело дошло до Верховного Суда Украины, и 28 августа 2023 года суд решил: в удовлетворении иска отказать. Но прокуратура, чувствуя, что проиграет, начинает новое дело 9 января 2023 года с такими же требованиями. Требования касаются законности приватизации здания ресторана.

Попытка прокуратуры с 2023 года завершилась фиаско еще в ноябре 2024-го – все судебные инстанции, включая Верховный Суд, отказали в удовлетворении иска, признав претензии правоохранителей неправомерными.

То есть сначала прокуроры заявляют, что доля здания ресторана приватизирована незаконно, а затем – что земля под рестораном не должна быть передана в пользование владельцу здания.

Для усиления своей позиции чиновники привлекают директора соседнего санатория, заявляющего, что ресторан занимает государственное имущество, но не имеет никаких подтверждающих документов.

Юристы подчеркивают: такие действия прокуратуры нарушают ст. 19 Конституции Украины, требующей, чтобы государственные органы действовали в рамках закона.

Мартовские победы "Дачи"

17 марта 2025 года в Хозяйственном суде Одесской области команда ресторана и адвокаты победили вновь по делу, начатому в 2021 году. Савва Либкин на своих ресурсах прокомментировал: "Мы понимаем, что впереди еще апелляция и кассация прокуратуры, но мы будем побеждать снова и благодарны судьям за справедливость.

Ведь наш ресторан – это об Одессе.

Ежегодно здесь бывает до 400 тысяч гостей, среди которых международные делегации и руководство государства, включая и президента Украины. Заведение входит в список лучших ресторанов страны уже более 10 лет, а его команда насчитывает 150 человек, которые рискуют потерять работу.

А прокуратура "имеет интерес к "Даче". Прямо как наш враг "имеет интерес к Одессе".

Но и мы, и Одесса устоим. Ни минуты не сомневаюсь. Моя команда всегда будет с нашими флагами защищать свои права. Всегда."

Мартовские предосторожности

Савва Либкин изредка пишет посты у себя на странице о длительном давлении со стороны одесской прокуратуры. И вот в марте он эмоционально напоминает читателям о давлении одесских прокуроров, а уже через несколько дней 10 прокуроров без решения суда, без документов и без объяснений появились на территории ресторана.

Очевидцы рассказывают:

Люди "с казенными лицами" заходят на территорию, ведут себя по-хозяйски, что-то записывают, заглядывают в служебные помещения, что-то вынюхивают.

Сотрудники растеряны, посетители нервничают.

Никаких документов не предъявлено, только фраза: "Мы из прокуратуры, разбираемся".

Ссылаются на какое-то "письмо", но даже его показать не могут.

К этим прокурорским "обзорам" еще прилагаются действия обоих соседей по земельным участкам, которые, глядя на действия прокуроров, выставляют претензии на землю или даже на границу у ворот ресторана.

Почему прокуроры внезапно активизировались?

В Украине уже больше полугода нет генерального прокурора. Отсутствие руководства означает, что местные прокуроры работают практически бесконтрольно.

В воздухе ощущается возможная предвыборная кампания, перестановка министров. Чьи интересы обслуживают прокуроры и почему они так спешат?

Комментарий Саввы Либкина: "Это война за право дышать".

"Последние годы я чувствую это не только как войну за "Дачу" – за землю и помещение, которое мы 20 лет назад отстроили из руин. Я чувствую это как войну вообще за право вести бизнес, за право быть защищенным, за свое право собственности, которое следует сохранить для следующих поколений. Я делаю все для того, чтобы дело моей жизни и рецепты моих бабушек принадлежали моим внукам.

Когда вокруг реальная война, мы продолжаем работать, бесплатно кормим военных и малоимущих, поддерживаем благотворительные инициативы.

И одновременно вынуждены сражаться с местными прокурорами. И не знаю, что страшнее теперь: угрозы путиниста Лебедева, что он припрется в завоеванную рашистами Одессу и засядет на "Даче", или вот такие визиты одесских "заказчиков справедливости". Я не удивлюсь, если в следующий раз придет целая гвардия и запретит нам не только работать, но и дышать".

Ситуация становится критической. Владелец ресторана обращался в Генеральную прокуратуру, дисциплинарную комиссию, к президенту и премьер-министру. Но пока никакой должной реакции.

Это не только "Дача". Это вопрос для всего бизнеса.

Многие бизнесмены приватизировали заброшенные склады, заводы, коммерческую недвижимость. Если в случае с "Дачей" прокуратура пробьет этот сценарий, это будет означать, что они могут прийти к любому.

Что дальше?

Юридическая логика проста. Если прокуратура продолжит действовать вне закона, дело пойдет в Верховный Суд, а возможно, и в Европейский суд по правам человека, однако те, кто делают "Дачу", уверены в своей правовой позиции и победе в судах.

Бизнесу следует задуматься: безопасно ли инвестировать и работать в стране, где право собственности можно перечеркнуть одной прокурорской подписью?

Поддержат ли предприниматели "Дачу"?

Дело "Дачи" может создать очень опасный прецедент: если можно забрать результаты приватизации у столь известного места – то как защищаться обычным, не публичным бизнесменам?

Это дело должно объединить бизнес-сообщество. И уже объединяет. Бизнес-ассоциация FBN Ukraine помогает и поддерживает защиту предпринимателя.

Если у вас есть бизнес в Одессе или в Украине, это дело может затронуть и вас.

Предприниматели, адвокаты, общественные деятели, международные партнеры! Сейчас ключевой момент, чтобы заявить о недопустимости таких действий.

Поддержите "Дачу", пока есть шанс остановить этот беззаконный прецедент.